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16:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Максим Решетников предложит в сенат Андрея Климова, Дмитрия Самойлова и Алексея Андреева

По данным «Ъ», врио губернатора Пермского края Максим Решетников сформировал список кандидатов в Совет Федерации от Пермского края.

В него вошли действующий сенатор от региона Андрей Климов, глава Перми и руководитель городской администрации Дмитрий Самойлов, а также гендиректор АО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» Алексей Андреев.

По информации собеседника издания, господин Решетников планирует завтра предоставить в краевую избирательную комиссию список потенциальных сенаторов, а также подписи муниципальных депутатов и глав в свою поддержку.

Напомним, что согласно законодательству каждый кандидат в губернаторы должен представить список из трех фамилий, которые будут претендовать на должность сенатора. Победитель губернаторских выборов должен назвать своего представителя в СФ РФ на следующий день после подведения итогов голосования.

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