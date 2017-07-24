Максим Решетников предложит в сенат Андрея Климова, Дмитрия Самойлова и Алексея Андреева
По данным «Ъ», врио губернатора Пермского края Максим Решетников сформировал список кандидатов в Совет Федерации от Пермского края.
По данным «Ъ», врио губернатора Пермского края Максим Решетников сформировал список кандидатов в Совет Федерации от Пермского края.
В него вошли действующий сенатор от региона Андрей Климов, глава Перми и руководитель городской администрации Дмитрий Самойлов, а также гендиректор АО «Пермская
По информации собеседника издания, господин Решетников планирует завтра предоставить в краевую избирательную комиссию список потенциальных сенаторов, а также подписи муниципальных депутатов и глав в свою поддержку.
Напомним, что согласно законодательству каждый кандидат в губернаторы должен представить список из трех фамилий, которые будут претендовать на должность сенатора. Победитель губернаторских выборов должен назвать своего представителя в СФ РФ на следующий день после подведения итогов голосования.