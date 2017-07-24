Омбудсмен Анна Кузнецова поддержала идею воронежцев о единой системе поиска детей

Источник: deti.gov.ru

Уполномоченный при президенте РФ Анна Кузнецова поддержала петицию воронежцев о создании общенациональной системы поиска пропавших детей. Информация об этом появилась на официальном сайте омбудсмена в субботу, 22 июля. Сбор подписей объявили после трагической гибели потерявшегося 3-летнего мальчика.

— Случаи пропажи и поиска детей, с которыми нам приходится сталкиваться, подтверждают доводы авторов петиции — необходима чёткая, оперативная координация усилий всех ведомств. Общенациональная служба поиска поможет не только решить эту проблему, но и обеспечить взаимодействие с волонтерскими группами, существующими практически в каждом регионе страны. Сегодня мы переходим на систему «одного окна» во всех сферах взаимоотношения граждан и государства. Тем более целесообразно сделать это в вопросах экстренного поиска пропавших, — сказала Анна Кузнецова.

По словам детского омбудсмена, накануне Международного дня защиты детей (отмечается 1 июня) президенту РФ представили проект службы скорой семейной помощи 117. На его основе и предлагают создать систему оповещения. Анна Кузнецова также выразила соболезнования семье погибшего ребенка, потерявшегося на границе Липецкой и Воронежской областей.

Мальчик, которому было 2 года 10 месяцев, пропал у села Михайловка Тербунского района Липецкой области около 14:30 четверга, 13 июля. Отец взял ребенка с собой на сенокос. Пока мужчина работал, сын сидел в кузове мотоблока. Когда отец вернулся, ребенок пропал.