На морском параде в Петербурге впервые покажут фрегат «Адмирал Макаров», который будет охранять Крым
Петербург продолжает готовиться к главному
Петербург продолжает готовиться к главному
Само мероприятие состоится 30 июля — в последнее воскресенье месяца и главной его изюминкой станет новейший фрегат «Адмирал Макаров», который даже не успел официально войти в состав Черноморского флота, заявил старший научный сотрудник центрального
Сообщается, что в праздновании дня
В настоящее время военная техника отрабатывает элементы движения в строю, удержание поставленного курса, обмен сигналами и организацию связи между судами.