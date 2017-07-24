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17:18 (мск), источник: Газета.Ру

На морском параде в Петербурге впервые покажут фрегат «Адмирал Макаров», который будет охранять Крым

Петербург продолжает готовиться к главному военно-морскому параду, передает ФАН.

Само мероприятие состоится 30 июля — в последнее воскресенье месяца и главной его изюминкой станет новейший фрегат «Адмирал Макаров», который даже не успел официально войти в состав Черноморского флота, заявил старший научный сотрудник центрального военно-морского музея Санкт-Петербурга Валерий Исин.

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Сообщается, что в праздновании дня Военно-морского флота России будет задействовано свыше 40 боевых кораблей, среди которых противодиверсионные катера, минные тральщики, малые и большие ракетные катера, а также подводные лодки.

В настоящее время военная техника отрабатывает элементы движения в строю, удержание поставленного курса, обмен сигналами и организацию связи между судами.

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