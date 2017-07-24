Мэр Краснодара ответил на критику Дмитрия Медведева
Ранее председатель правительства раскритиковал современную застройку краевой столицы.
Ранее председатель правительства раскритиковал современную застройку краевой столицы.
На всероссийском форуме «Городская среда», который проходил сегодня, 24 июля, в краснодарском выставочном центре «Экспоград Юг», Дмитрий Медведев выступил с критикой современной застройки краевой столицы. Председатель правительства РФ указал на отсутствие разницы между современным Краснодаром и Краснодаром 1990-х годов.
В комментарии корреспонденту «Россия. Кубань» мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что городу в рамках проекта по благоустройству территорий выделят 800 млн рублей, на которые, в том числе, будут реконструированы пять городских скверов.
«В городе от такой точечной застройки сейчас как раз уходят, и директор департамента архитектуры поменялся недаром. Сегодня Дмитрий Медведев задал генеральную линию по планированию городской среды, а уже завтра мы с министерством строительства будем прорабатывать детали», — отметил глава города.