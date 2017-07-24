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17:30 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Мэр Краснодара ответил на критику Дмитрия Медведева

Ранее председатель правительства раскритиковал современную застройку краевой столицы.

На всероссийском форуме «Городская среда», который проходил сегодня, 24 июля, в краснодарском выставочном центре «Экспоград Юг», Дмитрий Медведев выступил с критикой современной застройки краевой столицы. Председатель правительства РФ указал на отсутствие разницы между современным Краснодаром и Краснодаром 1990-х годов.

В комментарии корреспонденту «Россия. Кубань» мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что городу в рамках проекта по благоустройству территорий выделят 800 млн рублей, на которые, в том числе, будут реконструированы пять городских скверов.

«В городе от такой точечной застройки сейчас как раз уходят, и директор департамента архитектуры поменялся недаром. Сегодня Дмитрий Медведев задал генеральную линию по планированию городской среды, а уже завтра мы с министерством строительства будем прорабатывать детали», — отметил глава города.

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