Абажер рассказал Путину о том, как Крым прорывает международную изоляцию

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил член Общественной палаты России от Крыма Иван Абажер в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле, которое прошло под председательством президента РФ Владимира Путина.

По словам Абажера, национально-культурные общества Крыма старались максимально использовать накопленный общественными организациями полуострова опыт и всесторонние связи с общественными структурами, являющимися для крымских диаспор метрополиями.

«В реализацию данной работы активно включились болгарская, немецкая, греческая, еврейская, крымско-татарская организации и другие общественные объединения, при поддержке главы Республики Крым Сергея Аксенова», — отметил член ОП РФ.

По его словам, одними из наиболее ярких мероприятий стали Дни Республики Крым в Софии (Болгария), проведенные Региональной болгарской национально-культурной автономией Крыма совместно с Деловым культурным центром Крыма в Москве и Минкультуры РК.

Также Абажер отметил активность немецких друзей, которые содействовали приезду в Крым делегаций немецких политиков, местных депутатов, общественников, спортсменов и студентов.

«За это время представители национально-культурных обществ Крыма неоднократно выступали с заявлениями и призывами к международным организациям, лидерам западных стран отказаться от политики двойных стандартов и дискредитации волеизъявления граждан в глазах мирового сообщества и отменить антироссийские санкции», — подчеркнул член палаты.

Среди основных направлений, реализуемых национально-культурными объединениями в Крыму в сфере народной дипломатии, Абажер выделил постоянное взаимодействие со СМИ многих стран Евросоюза с целью распространения объективной информации о Крыме, содействие организации визита на полуостров общественно-политических деятелей, ученых, представителей деловых кругов.

«Реализовывая эти стратегически важные задачи на международной арене, национально-культурные объединения Республики Крым сумели накопить не только огромный опыт, но и приобрели надежных партнеров и друзей России во многих странах», — отметил он.

В то же время, по словам Абажера, крымские общественники нередко сталкиваются с тем, что некоторые россияне неправильно оценивают события «Крымской весны». При этом данные события, по мнению Абажера, отражены в новых российских учебниках истории «скупо и маловыразительно».