Мэр Воронежа предложил отключить фонтаны в день ВДВ

Источник: Вести - Воронеж

Глава города Александр Гусев поручил управлению культуры проработать вопрос о необходимости отключения фонтанов в дни празднования ВДВ. С таким предложением градоначальник выступил на планёрке в мэрии в понедельник, 24 июля.

При этом Александр Гусев отметил, что «возможного, этого и не потребуется».

— Прошу вас совместно с правоохранительными органами, а также с Союзом десантников России и Советом ветеранов ВДВ Воронежа и общественной организаций «Колыбель русского флота», которые являются инициаторами проведения мероприятий, обсудить вопрос о возможности назначения дежурных, отвечающих за безопасность участников, а также за сохранность оборудования, — отметил мэр.

День воздушно-десантных войск отмечается 2 августа. В Воронеже празднование начнется с поминального богослужения в Храме пророка Илии. Сбор участников праздничного шествия начнется в Кольцовском сквере в 9:00, далее колонна проследует по проспекту Революции до площади Победы, где состоится церемония возложения венков к Вечному огню, сообщила пресс-служба мэрии.