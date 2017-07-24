Мэр Воронежа предложил отключить фонтаны в день ВДВ
Управление культуры проанализирует необходимость такой меры.
Управление культуры проанализирует необходимость такой меры.
Глава города Александр Гусев поручил управлению культуры проработать вопрос о необходимости отключения фонтанов в дни празднования ВДВ. С таким предложением градоначальник выступил на планёрке в мэрии в понедельник, 24 июля.
При этом Александр Гусев отметил, что «возможного, этого и не потребуется».
— Прошу вас совместно с правоохранительными органами, а также с Союзом десантников России и Советом ветеранов ВДВ Воронежа и общественной организаций «Колыбель русского флота», которые являются инициаторами проведения мероприятий, обсудить вопрос о возможности назначения дежурных, отвечающих за безопасность участников, а также за сохранность оборудования, — отметил мэр.
День
Праздничная программа начнется в 11:30 у памятника «Воронеж — родина ВДВ» в Парке Победы (Коминтерновский район, за институтом искусств).