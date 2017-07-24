Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
5 способов подружить лето и ноги
Порошенко пригрозил Кремлю
Ипотека для пенсионеров: на что они могут рассчитывать
31-летняя Пелагея вышла в свет в неудачном наряде (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
Назван телеведущий с самым высоким доходом
Броневик «Буран» — новая российская разработка
В Москве наказали гаишника-хама (видео)
СМИ: Пьяный комбат ВСУ не смог заставить солдат открыть огонь
Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший о смерти жены: Домой попасть не могу
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
12Машины смертников «Исламского государства»
17:48 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин: «Строительство стадиона “Самара Арена” идет в соответствии с графиком»

В понедельник, 24 июля, губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел совещание по вопросу строительства стадиона «Самара Арена» и благоустройства территории вокруг этого спортивного комплекса.

Источник: Volga News

В работе совещания приняли участие заместитель министра строительства, главный архитектор региона Анатолий Баранников, директор института «ТеррНИИгражданпроект» Илья Бундов и главный архитектор стадиона Петр Яковлев.

Совещание стало логическим продолжением рабочей поездки Николая Меркушкина на строящийся стадион в воскресенье, 23 июля. С ходом работ на главном строительном объекте Самарской области вчера главу региона ознакомил заместитель генерального директора по строительству стадионов ПСО «Казань» Леонид Шуплецов.

В настоящий момент готовность стадиона составляет более 71%. На объекте работает более 2 тыс. человек и 177 единиц техники. Завершается монтаж основных металлоконструкций: установлено 94 из 96 блоков консолей купола, проводятся работы по покраске металлоконструкций купола.

«Начались подготовительные работы по благоустройству прилегающей к стадиону территории — сносятся старые помещения радиоцентра, выравнивается площадка. Получено положительное заключение экспертизы по второму этапу благоустройства территории стадиона «Самара Арена», — рассказал губернатору представитель компании-подрядчика.

Леонид Шуплецов добавил, что уже на этой неделе начинаются работы по монтажу футбольного поля. Также на этой неделе строители приступят к монтажу кровли стадиона. Параллельно ведутся работы по строительству двух тренировочных полей.

В ходе выездного совещания на стадионе отдельно поднимались вопросы благоустройства прилегающей территории. Здесь построят рекреационные пешеходные площади, организуют проезд вокруг стадиона, появятся пешеходные зоны, оборудованные навигационной информационной системой, велодорожки, будут разбиты газоны с автополивом, организовано наружное освещение и архитектурная подсветка.

В настоящий момент готовность стадиона составляет более 71%. На объекте работает более 2 тыс. человек и 177 единиц техники. Завершается монтаж основных металлоконструкций: установлено 94 из 96 блоков консолей купола.

Территорию лесопарка закроют для доступа специальным ограждением, которое будет находиться под видеонаблюдением. Близлежащие жилые дома защитят от шума специальными экранами. Особое внимание будет уделено оформлению последней мили и местам около входных групп стадиона, а также организации доступной среды.

Кроме того, обсуждались и вопросы строительства двух новых улиц «Арена 2018» и «Дальняя». Именно по ним болельщики будут попадать на матчи чемпионата мира по футболу.

А уже в понедельник губернатор на совещании в здании областного правительства обсудил с архитекторами элементы внутренней отделки чаши стадиона. «Этому вопросу необходимо уделить самое пристальное внимание. От того, как будет выглядеть чаша стадиона, зависит качество телевизионной картинки», — подчеркнул Николай Меркушкин.

Особое внимание губернатор поручил уделить трем бетонным кольцам по периметру стадиона, которые делят «Самару Арену» на ярусы. Также архитектором поручено детально проработать элементы декорирования подтрибунных помещений.

Главное требование главы региона — все работы по внутренней отделке и благоустройству должны соответствовать самым строгим современным мировым стандартам.

Еще один вопрос — размещение и установка арт-объекта, который должен стать украшением территории около «Самары Арены». Николай Меркушкин выразил уверенность, что все работы по строительству объектов к чемпионату мира по футболу будут завершены точно в срок.

«В течение недели самая сложная часть при строительстве стадиона — монтаж консолей купола — будет завершена. Сейчас у нас на повестке дня стоят вопросы благоустройства и вопросы, связанные с внутренней отделкой “Самара Арены”. Все эти работы ведутся параллельно, но нет никаких опасений, что стадион будет сдан точно в срок. Работы предстоит еще очень много, но все они идут в строгом соответствии с графиком», — подчеркнул Николай Меркушкин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Самаре погиб сын президента региональной Палаты адвокатов
Reuters: ФРГ предложила расширить санкции из-за турбин Siemens
Совфед притормозил законопроект об отмене бесплатного багажа
Доход ректора Горного университета в 30 раз превысил его оклад
Валерий Карпин покинул телеканал «Матч ТВ»
Задержанную в Турции с матерью девочку вернули в Россию
«Недетский разговор» с Путиным собрал в Сети 6 млн просмотров
Microsoft похоронит Paint
Спорт
Карпин покинул «Матч ТВ» ради тренерской деятельности На сайте «Матч ТВ» отмечается, что 31 июля — последний рабочий день Карпина на телеканале
Авто
Для Москвы создали новый код региона Госавтоинспекция Москвы скоро прекратит выдавать автомобильные номера с кодом региона 777
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отметит 75-летие на сцене Народную артистку РСФСР поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, отметив «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
Россиянам разрешили прописку на дачах
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
В Москве подскочил спрос на аренду квартир
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь