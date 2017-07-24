Китайский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Южно-Китайским морем
Китайский многофункциональный
Китайский многофункциональный
Самолет КНР приблизился к EP-3 на расстояние около 90 метров и вынудил его изменить направление полета. Других подробностей не сообщается.
Ранее, 20 мая 2017 года Минобороны США подтвердило «непрофессиональное и небезопасное» сближение двух J-10 КНР с американским патрульным самолетом P-3 Orion над водами
12 июля 2016 года арбитражный суд в Гааге определил, что у Пекина нет права на спорные территории. В ответ председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что острова в ЮКМ с древних времен являются неотъемлемой территорией Китая.