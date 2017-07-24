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18:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Китайский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Южно-Китайским морем

Китайский многофункциональный истребитель-бомбардировщик J-10 («Цзянь-10») 23 июля перехватил самолет радиоразведки ВМС США Lockheed EP-3, патрулировавший в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Источник: Reuters

Самолет КНР приблизился к EP-3 на расстояние около 90 метров и вынудил его изменить направление полета. Других подробностей не сообщается.

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Ранее, 20 мая 2017 года Минобороны США подтвердило «непрофессиональное и небезопасное» сближение двух J-10 КНР с американским патрульным самолетом P-3 Orion над водами Южно-Китайского моря. При этом один из китайских истребителей «летел прямо перед P-3 Orion», что встревожило американцев.

Южно-Китайское море — зона столкновения интересов различных стран. Острова в его акватории — предмет территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженна ситуация вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом.

12 июля 2016 года арбитражный суд в Гааге определил, что у Пекина нет права на спорные территории. В ответ председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что острова в ЮКМ с древних времен являются неотъемлемой территорией Китая.

Комментарии
4
Александр Царьков
США любят подглядывать в замочную скважину своих "партнеров"! Кто первый сделает их одноглазыми?
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Николай Будуров
все больше стран убеждаются в непогрешимости США, в их, как они сами всех убеждают, исключительности. Нет у них никаких привилегий от БОГА, есть печатный станок от лукавого, с подачи которого они творят беззакония на ЗЕМЛЕ.Но придет час и мы увидим результаты бездуховности, а хохлы снова приползут к нам на полусогнутых-ибо каждый народ имеет право на глупость, в виде своих, власть предержащих
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олег борисов
скоро последнее лимпопо будет гонять этих янки...
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