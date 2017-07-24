Китайский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Южно-Китайским морем

Источник: Reuters

Самолет КНР приблизился к EP-3 на расстояние около 90 метров и вынудил его изменить направление полета. Других подробностей не сообщается.

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Ранее, 20 мая 2017 года Минобороны США подтвердило «непрофессиональное и небезопасное» сближение двух J-10 КНР с американским патрульным самолетом P-3 Orion над водами Южно-Китайского моря. При этом один из китайских истребителей «летел прямо перед P-3 Orion», что встревожило американцев.

Южно-Китайское море — зона столкновения интересов различных стран. Острова в его акватории — предмет территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженна ситуация вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом.