Глава Крыма создал госкомитет дорожного хозяйства

Источник: rk.gov.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о создании Государственного комитета дорожного хозяйства. То есть Служба автомобильных дорог Республики Крым будет выведена из сферы управления Министерства транспорта Крыма и преобразуется в соответствующий госкомитет.

— Новое подразделение будет курировать вице-премьер Виталий Нахлупин, — отметил Аксенов. — В задачи комитета войдут методологическая помощь, бюджетирование, а также реконструкция и содержание всех дорог Крыма, в том числе муниципальных. Особое внимание будет уделено улично-дорожной сети в крупных городах Крыма.

В то же время все вопросы, касающиеся пассажирских и грузовых перевозок, а также отладки транспортно-логистической схемы и работы Морской дирекции, Керченской паромной переправы, аэропорта «Симферополь» и так далее, будут оставлены за вице-премьером Владимиром Серовым.

По словам Аксенова, на сегодняшний день дорожное строительство является ключевой темой на полуострове, а потому все проблемы в этой сфере ощущаются всеми без исключения крымчанами. Даже несмотря на то, что при Украине никогда не было такого объема проводимых работ, нынешние темпы все равно не устраивают людей, в связи с чем было принято решение об увеличении финансирования этой сферы на 2018 год.

— При этом необходимо ужесточить требования к выполняемым работам и к работе чиновников на местах, — подчеркнул глава Крыма. — Если муниципалитет не выполняет свои обязательства, то они будут обнулены лишь с увольнением высшего должностного лица, то есть руководителя администрации города или района. Нельзя забывать и о сельских районах Крыма, где необходимость в хороших дорогах не меньше, чем в городах. Программа строительства и ремонта дорог на селе должна быть эффективной, и на нее реализацию необходимо предусмотреть достаточный объем средств.

Кроме того, отдельное внимание чиновники уделят вопросу транспортно-логистической схемы. Планируется, что все поселковые советы будут обеспечены доступом в свои районные центры даже в тех случаях, когда создание маршрута на месте не будет выгодным с точки зрения работы бизнеса.

— Транспортная доступность должна быть из любого уголка Республики Крым, — сказал Аксенов. — Это не лозунг, а конкретное предложение, которое необходимо реализовать. Следует обеспечить доступ к транспорту гостям полуострова и крымчанам, которые прилетают в Международный аэропорт «Симферополь». Прилетев в 3 часа утра, никто не должен ждать несколько часов ближайшего троллейбуса или маршрутного такси. В связи с этим возобновляется прямое сообщение между аэропортом и Ж/Д вокзалом города Симферополя.