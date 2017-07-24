СКР предлагает блокировать экстремистские сайты во внесудебном порядке

Источник: РИА "Новости"

Об этой инициативе господин Бастрыкин рассказал в интервью «Российской газете». По мнению председателя СКР, это поможет остановить распространение «различного рода экстремистских проявлений».

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«Если обладатели такой информации не считают ее экстремистской, то у них есть возможность обжаловать соответствующие действия уполномоченных госорганов в суд», — пояснил Александр Бастрыкин. Он добавил, что инициатива также даст возможность более оперативно реагировать на пропаганду экстремизма в интернете.