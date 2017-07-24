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20:08 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

СКР предлагает блокировать экстремистские сайты во внесудебном порядке

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предлагает ввести внесудебный порядок блокировки экстремистских материалов в интернете и их внесения в соответствующий реестр.

Источник: РИА "Новости"

Об этой инициативе господин Бастрыкин рассказал в интервью «Российской газете». По мнению председателя СКР, это поможет остановить распространение «различного рода экстремистских проявлений».

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«Если обладатели такой информации не считают ее экстремистской, то у них есть возможность обжаловать соответствующие действия уполномоченных госорганов в суд», — пояснил Александр Бастрыкин. Он добавил, что инициатива также даст возможность более оперативно реагировать на пропаганду экстремизма в интернете.

В начале месяца Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал ряд сайтов, пропагандирующих идеи национальной и религиозной розни. Среди них — «Русский сектор», «Правый взгляд», «Спутник и погром» и другие ресурсы. Администрация «Спутника и погрома» заявила, что «ничего неожиданного в этом нет»: в ближайшее время ресурс переедет на новый адрес.

Комментарии
1
Брис Борисович
Палка о двух концах...
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