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20:49 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов сообщил об увольнении главного архитектора Ялты и ряда его замов

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости (Крым). Главный архитектор Ялты Владимир Приступа и несколько его заместителей подали заявления об уходе с должностей, сообщил в ходе совещания в Симферополе глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Градостроительная политика в Ялте за последние три года не раз становилась объектом резкой критики в СМИ и со стороны общественности города. Вопрос о застройке парков Ялты и хаотичной точечной застройке поднимался на федеральном уровне. В марте глава Крыма Сергей Аксенов объявил о создании рабочей группы с участием правоохранительных органов, которая проверит все новостройки Ялты и публично запретил главному архитектору города Приступе подписывать документы.

«В Ялте по моему поручению написали заявления и уволились архитектор и несколько заместителей. После того как будет проведена полная ревизия и в том числе будет дана оценка правоохранительными структурами действиям должностных лиц, будет принято решение по остальным заместителям, которые там работают», — приводит слова Аксенова его пресс-служба.

Источники в администрации Ялты сообщили РИА Новости, что Владимир Приступа недавно написал заявление об уходе, обязанности главного архитектора города исполняет один из его заместителей.

В июле Аксенов сообщил об увольнении мэра Ялты Андрея Ростенко, занимавшего пост с 2014 года, а также главного архитектора Крыма Анны Царевой.

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