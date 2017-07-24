Аксенов сообщил об увольнении главного архитектора Ялты и ряда его замов

Градостроительная политика в Ялте за последние три года не раз становилась объектом резкой критики в СМИ и со стороны общественности города. Вопрос о застройке парков Ялты и хаотичной точечной застройке поднимался на федеральном уровне. В марте глава Крыма Сергей Аксенов объявил о создании рабочей группы с участием правоохранительных органов, которая проверит все новостройки Ялты и публично запретил главному архитектору города Приступе подписывать документы.

«В Ялте по моему поручению написали заявления и уволились архитектор и несколько заместителей. После того как будет проведена полная ревизия и в том числе будет дана оценка правоохранительными структурами действиям должностных лиц, будет принято решение по остальным заместителям, которые там работают», — приводит слова Аксенова его пресс-служба.

Источники в администрации Ялты сообщили РИА Новости, что Владимир Приступа недавно написал заявление об уходе, обязанности главного архитектора города исполняет один из его заместителей.