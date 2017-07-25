Белый дом уточнил позицию Трампа по законопроекту о новых санкциях

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп изучит новый вариант законопроекта о дополнительных санкциях против России и посмотрит, предлагает ли он «лучшую сделку» для американского народа. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

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«Он изучит это законопроект и посмотрит, какова в итоге получилась финальная версия», — сказала Сандерс в ответ на вопрос журналистов, поддерживает ли Трамп данный законопроект.

Новые заявления пресс-секретаря Белого дома несколько расходятся с ее словам, сказанными накануне. В минувшее воскресенье она заявила, что «мы поддерживаем законопроект в том виде, в каком он есть сейчас».

Параллельно глава сенатского комитета по иностранным делам Боб Коркер заявил, что объявление о достигнутом соглашении в конгрессе по законопроекту о новых санкциях против России, Ирана и Северной Корее было преждевременным. О соглашении было объявлено в минувшую субботу.

«У нас еще есть небольшая работа», — приводит слова Крокера Reuters. В то же время сенатор отметил, что ожидает, что разногласия по законопроекту могут разрешиться быстро.