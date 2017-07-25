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04:01 (мск), источник: Восток Медиа

Площадки ТОРов в Хабаровском крае пополнились ещё двумя резидентами

Инвесторы подписали соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока.

Источник: Reuters

В Хабаровском крае на территориях опережающего развития инвесторы займутся автоматизацией бизнеса и модернизацией горно-лыжного комплекса «Холдоми». Соответствующие соглашения с представителями компаний подписала корпорация развития Дальнего Востока.

Так, на ТОР «Комсомольск» компания «Флагман» реализует вторую очередь по модернизации круглогодичного горно-лыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе края. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», ещё в прошлом году глава этой фирмы заявлял о готовности вложить в ГЛК до 800 миллионов рублей собственных денег и попросил ещё 1,1 миллиард из бюджета Хабаровского края.

При этом ГЛК «Холдоми» является одним из пунктов утверждённого в апреле прошлого года плана долгосрочного развития Комсомольска-на-Амуре как часть формируемого туристско-рекреационного кластера. Государство в свою очередь поможет резиденту ТОСЭР в строительстве инфраструктуры. На это выделят больше 200 миллионов рублей.

Вторым новым резидентом, подписавшим соглашение с корпорацией, стала компания «Айпитон». На ТОР «Хабаровск» она готова вложить 23 миллиона рублей в организацию производства программных продуктов в сфере обучения и развития персонала, организации продаж, финансовой и бухгалтерской отчётности, управления складом, транспортом и производством.

«Проект направлен на разработку программного обеспечения по автоматизации логистических бизнес-процессов, торговых компаний. Это автоматизация складов (WMS), автоматизация транспортных компаний (TMS), автоматизация торговых команд (системы мобильных продаж, системы обучения персонала и т. д.), автоматизация процесса обучения персонала (создание геймифицированной платформы по обучению). В ИТ-компании большую часть затрат занимает фонд оплаты труда. Крайне важно получить лучшие условия по налоговым отчислениям в рамках ТОР. Это позволяет реинвестировать в бизнес полученную экономию, тем самым, быстрее вывести ИТ-продукты на рынок для наших клиентов», — поделился генеральный директор компании «Айпитон» Владимир Контарев.

Как уточнили в пресс-службе минвостокразвития, с момента реализации законов о территориях опережающего развития и свободном порте Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока подписала 384 соглашения с резидентами на реализацию инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций более 792 миллиардов рублей и перспективой создать более 55 тысяч рабочих мест.

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