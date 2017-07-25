CNN узнал о возможном новом ракетном запуске в Северной Корее
Северная Корея может запустить новую ракету в течение недели. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные представителя министерства обороны США.
Северная Корея может запустить новую ракету в течение недели. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные представителя министерства обороны США.
По его словам, разведка США обнаружила транспортные средства в городе Кусон
КНДР осуществили запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14» 4 июля в 03:40 мск с полигона в провинции
Пентагон тогда отнес запущенную ракету КНДР к новому типу и заявил, что ракета была оснащена разделяющейся головной частью. Также США сообщили о том, что северокорейская ракета может долететь до Аляски.
В середине июля армия США провела испытания системы противоракетной обороны THAAD и сбила мишень в виде баллистической ракеты средней дальности, разработанной как аналог тех ракет, испытания которых проводила Северная Корея.