CNN узнал о возможном новом ракетном запуске в Северной Корее

Источник: Reuters

По его словам, разведка США обнаружила транспортные средства в городе Кусон северо-западной провинции Пхенан-Пукто, которые перевозили оборудование для запуска баллистических ракет.

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КНДР осуществили запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14» 4 июля в 03:40 мск с полигона в провинции Пхенан-Пукто. По информации КНДР, ракета набрала высоту в 2802 км и пролетела 933 км. Однако по данным Минобороны, которое отслеживало запуск, северокорейская ракета поднялась на высоту в 535 км и пролетела 510 км.

Пентагон тогда отнес запущенную ракету КНДР к новому типу и заявил, что ракета была оснащена разделяющейся головной частью. Также США сообщили о том, что северокорейская ракета может долететь до Аляски.