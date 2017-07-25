Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский «чёрный гигант» поразил отдыхающих на Балтийском море
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Украина: Россия разместила три «ударные» дивизии на границе
Получить гараж в собственность станет проще
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
Первая из девяноста девяти: жизнь и исчезновение Амелии ЭрхартОна родилась за шесть лет до первого полета братьев Райт и немало сделала, чтобы превратить самолеты в «средство передвижения»
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
"Адская ночь": Украина о гибели целого отряда военных в Донбассе
Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший о смерти жены: Домой попасть не могу
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
05:56 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

CNN узнал о планах Рекса Тиллерсона уйти в отставку

Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон может досрочно уйти в отставку, сообщает CNN со ссылкой на источники. По информации телеканала, такой расклад стал возможным из-за разногласий господина Тиллерсона с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: Reuters

Собеседники CNN рассказали, что, в частности, глава Госдепа посчитал непрофессиональным последние публичные упреки господина Трампа в адрес генпрокурора Джеффа Сешнса. По словам источников, господин Тиллерсон разочарован в действиях Белого дома.

Читайте также
Лавров и Тиллерсон обсудили вопросы урегулирования в Сирии

Вчера издание Axios сообщило, что президент настолько недоволен господином Сешнсом, что обсуждает возможность назначения на его пост бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. До этого Дональд Трамп возмутился статьей The Washington Post о переговорах Джеффа Сешнса и российского дипломата Сергея Кисляка. В публикации говорилось о перехвате разведкой США данных о содержании двух разговоров, во время которых российский дипломат обсуждал с господином Сешнсом темы, связанные с предвыборной кампанией Дональда Трампа. Впрочем, сам Джефф Сешнс заявил об отсутствии намерения уходить в отставку из-за недовольства президента.

Напомним, власти США проводят независимое расследование по поводу предполагаемого вмешательства России в прошлогодние выборы президента. Перед Сенатом США в июне выступили четверо руководителей американских силовых ведомств, рассказав о ходе разбирательства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 О советских милиционерах-отморозках
«Грабеж средь бела дня»
О советских милиционерах-отморозках
Белый дом уточнил позицию Трампа по законопроекту о санкциях
В шахте в Кемеровской области взорвался метан
Установлена личность напавшего с бензопилой на людей в Швейцарии
Кушнер отверг обвинения в «сговоре с Россией»
«Почта России» нашла похитителя посылок в Ростове-на-Дону
Linkin Park выпустила заявление в связи со смертью Беннингтона
Спорт
АЕК — ЦСКА: важный день для Акинфеева Многим болельщикам в матче с АЕК интересен не только результат, но и игра вратаря москвичей Игоря Акинфеева, который пропускает в 43 встречах Лиги чемпионов подряд
Авто
Для Москвы создали новый код региона Госавтоинспекция Москвы скоро прекратит выдавать автомобильные номера с кодом региона 777
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФСР поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, отметив «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
В Петербурге расселят только часть коммуналок
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь