CNN узнал о планах Рекса Тиллерсона уйти в отставку
Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон может досрочно уйти в отставку, сообщает CNN со ссылкой на источники. По информации телеканала, такой расклад стал возможным
Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон может досрочно уйти в отставку, сообщает CNN со ссылкой на источники. По информации телеканала, такой расклад стал возможным
Собеседники CNN рассказали, что, в частности, глава Госдепа посчитал непрофессиональным последние публичные упреки господина Трампа в адрес генпрокурора Джеффа Сешнса. По словам источников, господин Тиллерсон разочарован в действиях Белого дома.
Вчера издание Axios сообщило, что президент настолько недоволен господином Сешнсом, что обсуждает возможность назначения на его пост бывшего мэра
Напомним, власти США проводят независимое расследование по поводу предполагаемого вмешательства России в прошлогодние выборы президента. Перед Сенатом США в июне выступили четверо руководителей американских силовых ведомств, рассказав о ходе разбирательства.