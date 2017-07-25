CNN узнал о планах Рекса Тиллерсона уйти в отставку

Вчера издание Axios сообщило, что президент настолько недоволен господином Сешнсом, что обсуждает возможность назначения на его пост бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. До этого Дональд Трамп возмутился статьей The Washington Post о переговорах Джеффа Сешнса и российского дипломата Сергея Кисляка. В публикации говорилось о перехвате разведкой США данных о содержании двух разговоров, во время которых российский дипломат обсуждал с господином Сешнсом темы, связанные с предвыборной кампанией Дональда Трампа. Впрочем, сам Джефф Сешнс заявил об отсутствии намерения уходить в отставку из-за недовольства президента.