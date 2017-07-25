Глава Башкирии рассказал о том, принадлежит ли ему особняк под Москвой

Глава Башкирии Рустэм Хамитов прокомментировал слухи о своих больших доходах. Несколько недель назад в социальных сетях появилось несколько видеороликов, на которых запечатлена стройка некого особняка в Московской области. Анонимные авторы видео утверждали, что большой дом принадлежит руководителю Башкирии, при этом каких-либо доказательств этого факта не привели.

— Все эти рассуждения по поводу дач, огромных участков — это просто ложь, — заявил в интервью региональным телеканалам Рустэм Хамитов. — Все, что у меня есть, задекларировано. К этому мне нечего добавить.

По словам главы региона, единственным богатством, которое он приобрел за последние семь лет, стали три внучки и внук.