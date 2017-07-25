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08:16 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Корпорация «Иркут» получит дополнительный заказ на СУ-30СМ

Средства направят на реализацию программы самолета МС-21.

Источник: IrkutskMedia.ru

Корпорация «Иркут» получит заказ на дополнительную партию многофункциональных истребителей Су-30СМ. Полученные средства планируется направить на реализацию программы пассажирского лайнера МС-21. Вложения в проект российских госбанков уже исчисляются миллиардами долларов. В сентябре первый МС-21 должен быть передан на испытания в Центральный аэродинамический государственный институт, где и будет продемонстрирован Владимиру Путину. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на КоммерсантЪ.

Предполагается закупка 10−12-ти Су-30СМ. Сейчас в оборонном ведомстве данный вопрос находится на рассмотрении. Полученные средства планируется направить на финансирование выпуска новейшего российского среднемагистрального самолета МС-21. Средняя стоимость самолета составляет около 90 млн долларов. Портфель твердых заказов — 175 самолетов, по всем из них был получен аванс. К 2022 году «Иркут» будет производить 70 машин в год.

«Российский тяжелый многоцелевой истребитель Су-30СМ (совершил первый полет в 2012 году) — это модификация для российских ВВС экспортных самолетов Су-30МКМ и Су-30МКИ (поставлялись в Индию, Малайзию и Алжир). В общей сложности с 2012 года для Минобороны было законтрактовано 116 таких машин, 88 из них предназначены для ВВС, а остальные — для ВМФ, где они должны заменить Су-24М», — говорится в сообщении.

В настоящее время несколько истребителей Су-30СМ принимают участие в сирийской военной кампании.

По данным на июнь 2017 года, корпорация «Иркут» поставила Минобороны 83 самолета, в том числе 17 — для морской авиации (два последних — в мае текущего года). Средняя стоимость одного истребителя данного типа составляет около 1,5 млрд рублей. Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов отмечает, что дополнительная партия Су-30СМ лишней для Минобороны не будет.

«С учетом того, что оборонное ведомство пока не получило полный комплект законтрактованных машин, купить дополнительно более десяти истребителей вполне возможно», — отметил эксперт.

Новая госпрограмма вооружений «еще обсуждается, документ будет принят в 2018 году», поэтому возможны различные варианты распределения средств. Финансирование производства МС-21 велось, в частности, за счет средств от экспортных поставок многоцелевого истребителя Су-30МК, в том числе для ВВС Индии (производится с 2002 года, объем заказов — 330 самолетов). Основным финансовым партнером по разработке и производству МС-21 с 2012 года выступает Сбербанк. Сумма предоставленных проекту кредитных ресурсов — около 1 млрд долларов. Также группа ВЭБа вложила 90 млн долларов в создание МС-21, часть этих средств — в качестве предоплаты за будущие самолеты.

Эксперты сомневаются, что денег, полученных от дополнительной закупки Минобороны десяти Су-30СМ, будет достаточно для финансирования проекта МС-21. Как отмечает замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко, с учетом того, что контракты Минобороны находятся на грани рентабельности, в России такая схема выглядит не совсем очевидной и ранее никогда не применялась. По его словам, единственный широко известный зарубежный пример (у компании Airbus похожим образом финансировался военно-транспортный A-400М) имел противоположный эффект.

Напомним, что Казахстан приобретет 12 самолетов Су-30СМ, которые собираются в Иркутске. В настоящее время исполняется контракт на поставку двух воздушных судов, отметил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что Минобороны и корпорация «Иркут» заканчивают модернизацию сверхманевренного истребителя Су-30СМ. Ему будет присвоен индекс Су-30СМ1. Доработки коснутся бортового радиоэлектронного оборудования, также самолеты смогут применять новейшие высокоточные боеприпасы. По оценкам экспертов, обновленные «сушки» по своим возможностям сравняются с боевыми машинами пятого поколения.

Отметим, что истребитель Су-30СМ — последняя модификация самого массового серийного российского многоцелевого истребителя Су-30 поколения «4++». Это первая машина, обладающая сверхманевренностью. Эти качества истребитель получил благодаря высокоэффективной интегральной аэродинамической схеме планера, системе управления вектором тяги двигателей АЛ-31ФП, а также переднему горизонтальному оперению. Благодаря бортовой РЛС «Барс» пилот может применять оружие в маневренном полете на большой дальности. При этом одновременно атаковать одну воздушную и одну наземную цели.

Самолет способен применять весь спектр современного и перспективного высокоточного вооружения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». И без дозаправки и подвесных баков пролететь до 3 тысяч км. В ходе недавнего посещения Иркутского авиационного завода (ИАЗ) замминистра обороны Юрий Борисов сообщил, что в 2017 году ВКС ожидают поставки 17-ти новых истребителей семейства Су-30СМ.

Напомним, что два многоцелевых истребителя Су-30СМ будут переданы морской авиации ВМФ России в конце апреля. Также планируется, что к концу 2017 года в ее состав войдут еще три таких самолета.

Авиация Балтийского флота получит в этом году пять самолетов Су-30СМ из Иркутска, для которых уже переучены экипажи соединения морской авиации. Береговое ракетное соединение под Калининградом сформировало дивизионы береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», другое ракетное соединение БФ завершает подготовку инфраструктуры под новые ракетные комплексы. До конца 2018 года на флоте будет практически полностью обновлен казарменный фонд.

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