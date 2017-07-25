Правительство проведет выездное заседание по вопросам развития Борисовского района

По информации пресс-службы, будут детально рассмотрены все аспекты социально-экономического развития района. Перед началом заседания участники мероприятия посетят ряд промышленных предприятий Борисова.

На заседании Президиума Совмина особое внимание будет уделено повышению конкурентоспособности района, развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест. Детально будут рассмотрены результаты принятых мер по повышению конкурентоспособности подведомственных организаций Борисовского района и перспективы их развития в 2017—2020 годах, перспективы строительства жилья и наращивания объемов строительно-монтажных работ. Также будет дана оценка развитию организаций АПК Борисовского района.