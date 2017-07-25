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07:32 (мск), источник: БЕЛТА

Правительство проведет выездное заседание по вопросам развития Борисовского района

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выездное заседание Президиума Совета Министров по вопросам развития Борисовского района Минской области пройдет сегодня, 25 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Источник: Reuters

По информации пресс-службы, будут детально рассмотрены все аспекты социально-экономического развития района. Перед началом заседания участники мероприятия посетят ряд промышленных предприятий Борисова.

На заседании Президиума Совмина особое внимание будет уделено повышению конкурентоспособности района, развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест. Детально будут рассмотрены результаты принятых мер по повышению конкурентоспособности подведомственных организаций Борисовского района и перспективы их развития в 2017—2020 годах, перспективы строительства жилья и наращивания объемов строительно-монтажных работ. Также будет дана оценка развитию организаций АПК Борисовского района.

Все выработанные на выездном заседании предложения лягут в основу проекта комплексного плана первоочередных мер по развитию Борисовского района.

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