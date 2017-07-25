Лукашенко поздравил с 80-летием народного артиста Беларуси Дмитрия Смольского

«Своим ярким талантом, высоким профессионализмом и самоотверженным служением искусству Вы завоевали сердца многочисленных поклонников как на родине, так и за ее пределами. Слов искренней благодарности заслуживает Ваша педагогическая деятельность, работа по воспитанию талантливой молодежи», — говорится в поздравлении.