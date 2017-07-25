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07:29 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко поздравил с 80-летием народного артиста Беларуси Дмитрия Смольского

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 80-летием народного артиста Беларуси Дмитрия Смольского, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

Глава государства отметил, что с именем Дмитрия Смольского связаны значительные достижения белорусской композиторской школы.

«Своим ярким талантом, высоким профессионализмом и самоотверженным служением искусству Вы завоевали сердца многочисленных поклонников как на родине, так и за ее пределами. Слов искренней благодарности заслуживает Ваша педагогическая деятельность, работа по воспитанию талантливой молодежи», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что артист и в дальнейшем будет обогащать национальную сокровищницу отечественной музыкальной культуры.

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