Лукашенко поздравил с 80-летием народного артиста Беларуси Дмитрия Смольского
25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 80-летием народного артиста Беларуси Дмитрия Смольского, сообщили БЕЛТА в
25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 80-летием народного артиста Беларуси Дмитрия Смольского, сообщили БЕЛТА в
Глава государства отметил, что с именем Дмитрия Смольского связаны значительные достижения белорусской композиторской школы.
«Своим ярким талантом, высоким профессионализмом и самоотверженным служением искусству Вы завоевали сердца многочисленных поклонников как на родине, так и за ее пределами. Слов искренней благодарности заслуживает Ваша педагогическая деятельность, работа по воспитанию талантливой молодежи», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что артист и в дальнейшем будет обогащать национальную сокровищницу отечественной музыкальной культуры.