Решетников первым на губернаторских выборах в Прикамье сдал в избирком подписи в свою поддержку

Всего кандидат в губернаторы должен собрать 234 подписи минимум в 36 муниципальных образованиях (три четверти от их числа в Пермском крае). Кроме того, 51 подпись должна принадлежать главам и депутатам муниципальных районов и городских округов. Период сдачи подписей стартовал 21 июля и истекает завтра вечером. Решение об окончательном списке участников выборов Крайизбирком примет не позднее 4 августа. Сами выборы состоятся 10 сентября.