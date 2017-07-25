Решетников первым на губернаторских выборах в Прикамье сдал в избирком подписи в свою поддержку

Всего кандидат в губернаторы должен собрать 234 подписи минимум в 36 муниципальных образованиях (три четверти от их числа в Пермском крае). Кроме того, 51 подпись должна принадлежать главам и депутатам муниципальных районов и городских округов. Период сдачи подписей стартовал 21 июля и истекает завтра вечером. Решение об окончательном списке участников выборов Крайизбирком примет не позднее 4 августа. Сами выборы состоятся 10 сентября.
Помимо врио губернатора Прикамья Максима Решетникова на выборы были выдвинуты Олег Постников (ЛДПР), Ирина Филатова (КПРФ), Владимир Аликин (СР), Андрей Смирнов (Патриоты России), Олег Хараськин (Великое Отечество) и Константин Окунев (Города России).