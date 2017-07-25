Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский «чёрный гигант» поразил отдыхающих на Балтийском море
НИИ им. Бурденко оказался в центре скандала
Порошенко пригрозил Кремлю
На каком месте Россия по уровню жизни пенсионеров
31-летняя Пелагея вышла в свет в неудачном наряде (фото)
Первая из девяноста девяти: жизнь и исчезновение Амелии ЭрхартОна родилась за шесть лет до первого полета братьев Райт и немало сделала, чтобы превратить самолеты в «средство передвижения»
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
В России готовится масштабная реформа регистрации автомобилей
Британские ученые: долгое вождение снижает IQ
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
Украина о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший о смерти жены: Домой попасть не могу
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
10Политические битвы
07:47 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Решетников первым на губернаторских выборах в Прикамье сдал в избирком подписи в свою поддержку

ПЕРМЬ, 25 июля, ФедералПресс. Глава Прикамья Максим Решетников первым среди всех участников губернаторских выборов принес в Крайизбирком подписи муниципальных депутатов в свою поддержку.

Всего кандидат в губернаторы должен собрать 234 подписи минимум в 36 муниципальных образованиях (три четверти от их числа в Пермском крае). Кроме того, 51 подпись должна принадлежать главам и депутатам муниципальных районов и городских округов. Период сдачи подписей стартовал 21 июля и истекает завтра вечером. Решение об окончательном списке участников выборов Крайизбирком примет не позднее 4 августа. Сами выборы состоятся 10 сентября.

Помимо врио губернатора Прикамья Максима Решетникова на выборы были выдвинуты Олег Постников (ЛДПР), Ирина Филатова (КПРФ), Владимир Аликин (СР), Андрей Смирнов (Патриоты России), Олег Хараськин (Великое Отечество) и Константин Окунев (Города России).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
На Курилах нашли останки 47 советских и троих японских солдат
Белый дом уточнил позицию Трампа по законопроекту о санкциях
CNN: Тиллерсон может уйти в отставку из-за разногласий с Трампом
Прокуратура начала проверку после ЧП на шахте в Кузбассе
Установлена личность напавшего с бензопилой на людей в Швейцарии
Кушнер отверг обвинения в «сговоре с Россией»
«Почта России» нашла похитителя посылок в Ростове-на-Дону
Linkin Park выпустила заявление в связи со смертью Беннингтона
Спорт
АЕК — ЦСКА: важный день для Акинфеева Многим болельщикам в матче с АЕК интересен не только результат, но и игра вратаря москвичей Игоря Акинфеева, который пропускает в 43 встречах Лиги чемпионов подряд
Авто
Для Москвы создали новый код региона Госавтоинспекция Москвы скоро прекратит выдавать автомобильные номера с кодом региона 777
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФСР поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, отметив «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
В Петербурге расселят только часть коммуналок
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь