Касьянова останется «социальным» вице-мэром Омска до октября
В городской администрации на сегодняшний день только одна вакантная должность — управделами главы города.
В городской администрации на сегодняшний день только одна вакантная должность — управделами главы города.
Сегодня, 25 июля, появилась новая информация о кадровых перестановках в мэрии после отставки Вячеслава Двораковского. Главе омских единороссов Юрию Тетянникову, которому предложили вакантную должность управделами, прочат должность
Напомним, в минувшую пятницу, 21 июля исполняющий обязанности градоначальника Сергей Фролов не продлил контракт с управляющим делами,
Тогда как появился вброс о том, что Ирина Касьянова может оставить пост заммэра по соцвопросам и занять место Алексея Меньшова.
Однако источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что чиновница останется в должности как минимум до октября.
— Структуру мэрии определяет Горсовет, новый состав которого выберут в сентябре.
Отметим, что сам и.о. градоначальника Сергей Фролов заявил, что масштабных кадровых изменений не планирует.