Касьянова останется «социальным» вице-мэром Омска до октября

Сегодня, 25 июля, появилась новая информация о кадровых перестановках в мэрии после отставки Вячеслава Двораковского. Главе омских единороссов Юрию Тетянникову, которому предложили вакантную должность управделами, прочат должность вице-мэра по соцвопросам.

Напомним, в минувшую пятницу, 21 июля исполняющий обязанности градоначальника Сергей Фролов не продлил контракт с управляющим делами, вице-мэром Алексеем Меньшовым.,

Тогда как появился вброс о том, что Ирина Касьянова может оставить пост заммэра по соцвопросам и занять место Алексея Меньшова.

Однако источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что чиновница останется в должности как минимум до октября.

— Структуру мэрии определяет Горсовет, новый состав которого выберут в сентябре. Какие-то изменения будут не раньше октября. На сегодняшний день в городской администрации одна вакантное место — управделами мэра, которое предложили Юрию Тетянникову. Ирина Касьянова проработает заммэра по соцвопросам до октября, — подчеркнул собеседник Om1.ru.