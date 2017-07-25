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07:43 (мск), источник: Om1.ru

Касьянова останется «социальным» вице-мэром Омска до октября

В городской администрации на сегодняшний день только одна вакантная должность — управделами главы города.

Сегодня, 25 июля, появилась новая информация о кадровых перестановках в мэрии после отставки Вячеслава Двораковского. Главе омских единороссов Юрию Тетянникову, которому предложили вакантную должность управделами, прочат должность вице-мэра по соцвопросам.

Напомним, в минувшую пятницу, 21 июля исполняющий обязанности градоначальника Сергей Фролов не продлил контракт с управляющим делами, вице-мэром Алексеем Меньшовым.,

Тогда как появился вброс о том, что Ирина Касьянова может оставить пост заммэра по соцвопросам и занять место Алексея Меньшова.

Однако источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что чиновница останется в должности как минимум до октября.

— Структуру мэрии определяет Горсовет, новый состав которого выберут в сентябре. Какие-то изменения будут не раньше октября. На сегодняшний день в городской администрации одна вакантное место — управделами мэра, которое предложили Юрию Тетянникову. Ирина Касьянова проработает заммэра по соцвопросам до октября, — подчеркнул собеседник Om1.ru.

Отметим, что сам и.о. градоначальника Сергей Фролов заявил, что масштабных кадровых изменений не планирует.

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