Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Грузия победила дипломатию РФ, Молдова оцепила Приднестровье
НИИ им. Бурденко оказался в центре скандала
В РФ самолет экстренно приземлился из-за действий пассажира
Какой псевдоним был у президента в разведшколе
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
Украина о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший о смерти жены: Домой попасть не могу
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
08:37 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Депутаты Госдумы встретятся с жителями Иркутской области в рамках региональной недели ЕР

Встречи запланированы с 24 по 28 июля.

Депутаты Государственной Думы от Иркутской области встретятся с местными жителями в рамках региональной недели «Единой России» с 24 по 28 июля. Запланирован ряд встреч в нескольких муниципалитетах. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу партии.

Региональная неделя депутата Госдумы Алексея Красноштанова начнется в Бохане, с рабочей встречи с партийным активом по проблемам округа, затем состоится прием граждан по личным вопросам в Общественной приемной лидера партии. По этому плану депутат отработает также в Нукутском и Аларском районах. Кроме того, в селе Забитуй запланировано совещание по партпроекту «Местный дом культуры», в Усолье-Сибирском и Свирске пройдут встречи по программе «Делаем вместе» и партпроекту «Старшее поколение». Завершится региональная неделя в Иркутске приемом граждан в Региональной общественной приемной лидера партии «Единая Россия» Д. А. Медведева.

Так, депутат Госдумы Николай Николаев будет работать в муниципальных образованиях области: Саянск — Тайшет — Юрты — Новобирюсинск, здесь пройдут встречи с партактивом. Депутат Госдумы посетит Дома культуры и школы, принимающих участие в приоритетных партийных проектах «Местный Дом культуры» и «Детский спорт». Он также проведет прием граждан в региональной общественной приемной и встретится с садоводами.

Между тем Сергей Тен посетит жилые дома по улице Кржижановского, построенные для сирот в Нижнеудинске, пообщается с руководством общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования. В планах депутата Госдумы — встреча с активом города (руководители предприятий и организаций, депутаты, советы ветеранов, почетные граждане города, руководители общественных организаций). В Тулунском районе Сергей Тен проведет ряд встреч с представителями ветеранских организаций и медицинским сообществом. Встречи с коллективами больниц села Шерагул, села Котик, села Гуран состоятся 25 июля. В Иркутске депутат примет участие в работе круглого стола «Медицинское сопровождение деятельности по организации безопасного дорожного движения» и проведет прием граждан в Общественной приемной лидера партии Д. А. Медведева.

Депутат Госдумы Андрей Чернышев в Братске встретится с избирателями и проведет прием граждан. На 26 июля запланировано посещение творческих коллективов Драматического театра Братска и театра кукол «Тирлямы», участников приоритетного партийного проекта «Театры малых городов». В Иркутске Андрей Чернышев проведет селекторное совещание по приоритетному партийному проекту «Местный Дом культуры», в котором примут участие представители 47 домов культуры региона — участников партпроекта. Завершится неделя приемом граждан в региональной общественной приемной Д. А. Медведева.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Национальный родительский комитет возмущен ситуацией на комбинате питания Иркутска
Белый дом уточнил позицию Трампа по законопроекту о санкциях
CNN: Тиллерсон может уйти в отставку из-за разногласий с Трампом
Прокуратура начала проверку после ЧП на шахте в Кузбассе
СМИ сообщили о наращивании сил Китая на границе с КНДР
Кушнер отверг обвинения в «сговоре с Россией»
Израиль решил убрать металлодетекторы у входа на Храмовую гору
iPhone 8: финальный дизайн и все, что известно о юбилейном смартфоне Apple
Спорт
АЕК — ЦСКА: важный день для Акинфеева Многим болельщикам в матче с АЕК интересен не только результат, но и игра вратаря москвичей Игоря Акинфеева, который пропускает в 43 встречах Лиги чемпионов подряд
Авто
Для Москвы создали новый код региона Госавтоинспекция Москвы скоро прекратит выдавать автомобильные номера с кодом региона 777
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФСР поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, отметив «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь