Депутаты Госдумы встретятся с жителями Иркутской области в рамках региональной недели ЕР

Депутаты Государственной Думы от Иркутской области встретятся с местными жителями в рамках региональной недели «Единой России» с 24 по 28 июля. Запланирован ряд встреч в нескольких муниципалитетах. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу партии.

Региональная неделя депутата Госдумы Алексея Красноштанова начнется в Бохане, с рабочей встречи с партийным активом по проблемам округа, затем состоится прием граждан по личным вопросам в Общественной приемной лидера партии. По этому плану депутат отработает также в Нукутском и Аларском районах. Кроме того, в селе Забитуй запланировано совещание по партпроекту «Местный дом культуры», в Усолье-Сибирском и Свирске пройдут встречи по программе «Делаем вместе» и партпроекту «Старшее поколение». Завершится региональная неделя в Иркутске приемом граждан в Региональной общественной приемной лидера партии «Единая Россия» Д. А. Медведева.

Так, депутат Госдумы Николай Николаев будет работать в муниципальных образованиях области: Саянск — Тайшет — Юрты — Новобирюсинск, здесь пройдут встречи с партактивом. Депутат Госдумы посетит Дома культуры и школы, принимающих участие в приоритетных партийных проектах «Местный Дом культуры» и «Детский спорт». Он также проведет прием граждан в региональной общественной приемной и встретится с садоводами.

Между тем Сергей Тен посетит жилые дома по улице Кржижановского, построенные для сирот в Нижнеудинске, пообщается с руководством общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования. В планах депутата Госдумы — встреча с активом города (руководители предприятий и организаций, депутаты, советы ветеранов, почетные граждане города, руководители общественных организаций). В Тулунском районе Сергей Тен проведет ряд встреч с представителями ветеранских организаций и медицинским сообществом. Встречи с коллективами больниц села Шерагул, села Котик, села Гуран состоятся 25 июля. В Иркутске депутат примет участие в работе круглого стола «Медицинское сопровождение деятельности по организации безопасного дорожного движения» и проведет прием граждан в Общественной приемной лидера партии Д. А. Медведева.