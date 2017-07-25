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09:54 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Белов поручил оперативно ликвидировать проседание грунта в Нижнем

В последнее время провалы грунта в Нижнем Новгороде стали происходить довольно часто.

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов поручил оперативно ликвидировать проседание грунта во дворах и на дорогах.

Градоначальник дал поручение всем главам районов, а также руководителям ресурсоснабжающих организаций оперативно реагировать на проседание асфальта в городе.

«Выезжайте на место, разбирайтесь, по чьей вине произошел провал, и оперативно ликвидируйте его последствия. Особенно это касается дорог, которые недавно отремонтированы или находятся на гарантии. На подобные нештатные ситуации я требую от вас мгновенной реакции», — подчеркнул Сергей Белов.

В последнее время провалы асфальта в Нижнем Новгороде происходят с пугающей частотой. Причинами провалов становятся различные факторы. Так, на улице Страж Революции 9 июля по итогам гидравлических испытаний было принято решение полностью заменить участок теплотрассы, чтобы обеспечить его безаварийную работу в зимний период. Также причинами провалов становятся размытие грунта из-за сильных дождей и технологические нарушения на сетях.

Нижегородцы в случае обнаружения просадок грунта могут сообщать об этом в администрации районов для оперативного выяснения причин и устранения последствий случившегося.

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