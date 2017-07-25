Губернатор Хабаровского края встретился с избранным главой Охотского района
Вячеслав Шпорт поставил перед новым руководителем муниципального образования первоочередные задачи.
Вячеслав Шпорт поставил перед новым руководителем муниципального образования первоочередные задачи.
Хабаровск, 25 июля, AmurMedia.
Губернатор края Вячеслав Шпорт провел встречу с избранным главой Охотского района. Им стал Андрей Федоров, который на протяжении нескольких лет возглавлял общество с ограниченной ответственностью «Охотскэнерго». Единогласное решение по кандидатуре руководителя территории на днях приняли депутаты районного собрания, сообщили ИА AmurMedia в
Охотский муниципальный район является одной из самых перспективных северных территорий края. В середине июля этого года здесь состоялось открытие нового золоторудного месторождения Светлое, появился многофункциональный спортивный комплекс, продолжается реконструкция аэровокзального комплекса и порта Охотска.
Губернатор края Вячеслав Шпорт поставил новому руководителю муниципального образования первоочередные задачи по подготовке района к зиме, обеспечению деятельности социальной сферы, развитию туристической деятельности в северных территориях. Среди ближайших планов также благоустройство Охотска к проведению 370-летия поселка, а также внесение предложений по реконструкции набережной.
Всего в этом году представительными органами муниципальных образований по результатам конкурсных процедур избраны 13 глав. Масштабная кампания ожидается в крае в единый день голосования. 10 сентября 2017 года выборы состоятся в