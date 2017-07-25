Губернатор Хабаровского края встретился с избранным главой Охотского района

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Хабаровск, 25 июля, AmurMedia.

Губернатор края Вячеслав Шпорт провел встречу с избранным главой Охотского района. Им стал Андрей Федоров, который на протяжении нескольких лет возглавлял общество с ограниченной ответственностью «Охотскэнерго». Единогласное решение по кандидатуре руководителя территории на днях приняли депутаты районного собрания, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Охотский муниципальный район является одной из самых перспективных северных территорий края. В середине июля этого года здесь состоялось открытие нового золоторудного месторождения Светлое, появился многофункциональный спортивный комплекс, продолжается реконструкция аэровокзального комплекса и порта Охотска.

Губернатор края Вячеслав Шпорт поставил новому руководителю муниципального образования первоочередные задачи по подготовке района к зиме, обеспечению деятельности социальной сферы, развитию туристической деятельности в северных территориях. Среди ближайших планов также благоустройство Охотска к проведению 370-летия поселка, а также внесение предложений по реконструкции набережной.