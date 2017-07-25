Активная фаза российско-китайских учений пройдет на Балтике

По его словам, сегодня задействованные в маневрах корабли РФ и КНР «покидают места стоянок в Балтийске и направляются в полигоны Балтийского моря для практического выполнения задач маневров». Военнослужащим двух стран предстоит провести артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

Отряд кораблей китайских ВМС представляют эсминец «Хэфэй», фрегат «Юньчен» и судно снабжения «Ломаху». От ВМФ РФ в учениях принимают участие корветы «Стерегущий» и «Бойкий», а также спасательный буксир СБ-123. Кроме того, будет привлекаться авиация обеих стран.