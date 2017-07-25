Активная фаза российско-китайских учений пройдет на Балтике
В Балтийском море начинается активная фаза
В Балтийском море начинается активная фаза
По его словам, сегодня задействованные в маневрах корабли РФ и КНР «покидают места стоянок в Балтийске и направляются в полигоны Балтийского моря для практического выполнения задач маневров». Военнослужащим двух стран предстоит провести артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.
Отряд кораблей китайских ВМС представляют эсминец «Хэфэй», фрегат «Юньчен» и судно снабжения «Ломаху». От ВМФ РФ в учениях принимают участие корветы «Стерегущий» и «Бойкий», а также спасательный буксир СБ-123. Кроме того, будет привлекаться авиация обеих стран.
Активная фаза учений пройдет с 25 по 27 июля. В ходе нее моряки отработают вопросы противодиверсионной, противовоздушной и противокорабельной обороны. Кроме того, они проведут операции по оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие.