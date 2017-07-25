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09:06 (мск), источник: AmurMedia.ru

В Закдуме Хабаровского края вспомнили об обманутых дольщиках и долгостроях

Пока перспективы по некоторым проблемным объектам безрадостные.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 25 июля, AmurMedia.

Проблемные стройки вспомнили сегодня в Закдуме Хабаровского края. Хотя степень готовности некоторых из них высокая, слишком многое зависит от воли и желания застройщиков сдать дом вовремя, сообщает корр. ИА AmurMedia с заседания круглого стола, посвященного перспективам долевого строительства в Хабаровском крае.

Как сообщил на заседании Закдумы руководитель краевого Госстройнадзора Олег Сутурин, на сегодняшний день по всем незавершенным объектам долевого строительства разработаны дорожные карты. Исключение — один объект, находящийся по адресу Биробиджанская, 15, который, очевидно, следует признать самым долгоживущим в этом проблемном списке. Дом на Биробиджанской, по словам обратившейся к зампреду думы Юрию Матвееву дольщицы, строится с 1994 года.

Как пояснил Олег Сутурин, застройщик этого долгостроя — ЖСК «Время». Сейчас он насчитывает около 60 дольщиков физлиц и 6 юрлиц, среди которых МУП «Тепловые сети» и МУП «Водоканал».

— На протяжении 4−5 лет мы пытались каким-то образом сподвигнуть застройщика начать достройку объекта. Был даже потенциальный инвестор. Мы пытались прийти на собрание дольщиков, но нас и потенциального инвестора руководство ЖСК не допустило, — рассказал Олег Сутурин. — Мы предлагали через администрацию города расторгнуть договор аренды земельного участка, который был предоставлен муниципалитетом, так как объект более трех лет не строится, и по Земельному кодексу есть правовые основания для расторжения сделки. Вместе с тем администрация города неоднократно отказывала в расторжении сделки. Мы трижды обращались в суд с иском о ликвидации юрлица, которое не занимается деятельностью, предписанной уставом, оспаривали бездействие органов МСУ в этом вопросе, но суд принял решение не в нашу пользу.

Иные способы урегулирования жилищного конфликта руководство ЖСК также отвергло. В итоге на сегодняшнем совещании в правительстве края губернатора попросили вмешаться и помочь ускорить решение вопроса о прекращении прав на земельный участок с тем, чтобы выставить его на аукцион и привлечь инвестора, способного достроить дом.

Намного лучше выглядит ситуация по другим проблемным объектам, хорошо известным хабаровчанам. Степень их готовности — 80−90%.

По словам Олега Сутурина, накануне правительство края продлило срок действия гарантии, выданной застройщику ЖК «Казачья гора» ООО «Самстрой».

Поэтому реальные основания завершить строительство в ноябре 2017 года, как в очередной раз обещает «Самстрой», есть.

Три дома в комплексе «Радужный» по улице Хорышева также имеют все шансы быть сданными в срок — 1 октября 2017 года. Все зависит от действий руководства, которому для окончания строительства требуется не такая уж большая сумма. И уголовное дело, недавно возбужденное в отношении руководства ООО «Техносити», как раз и призвано, говорит Олег Сутурин, подстегнуть его в нужном направлении.

Куда делись деньги хабаровских дольщиков ООО «ТехноСити», разберется следствие.

Скептичнее глава Госстройнадзора относится к обещаниям застройщика другого долгостроя — дома на улице Льва Толстого, который остался после расформирования ФГУП «Дальспецстрой». Застройщик обещает сдать дом в 2018 году.

— Пока мы не видим перспектив завершения строительства на этом объекте при тех темпах, которыми ведется строительство. В этом месяце должен был быть заключен договор генерального подряда с одним из строительных управлений Минобороны, но заключен он не был, и перспектива его заключения не ясна, — отметил Олег Сутурин.

В настоящее время, по данным Госстройнадзора, в реестре обманутых дольщиков Хабаровского края числится 49 человек.

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