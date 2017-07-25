СМИ сообщили о наращивании сил Китая на границе с КНДР
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Китай укрепляет границу с КНДР в связи с потенциальным кризисом вокруг Северной Кореи, сообщила газета The Wall Street Journal.
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Китай укрепляет границу с КНДР в связи с потенциальным кризисом вокруг Северной Кореи, сообщила газета The Wall Street Journal.
Так, по сообщению издания, численность пограничных войск Китая на
Наблюдатели считают, что укрепление
Пекин последовательно выступает за урегулирование кризиса путем переговоров и против военного вмешательства.