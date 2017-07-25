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09:49 (мск), источник: VN.ru

Глава сельсовета отказался от власти в Здвинском районе

Глава Рощинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области отказался от занимаемой должности всего через месяц после начала работы. Большой объем работы и небольшая зарплата не делают место главы сельсовета привлекательным для соискателей.

В июне нынешнего года проходила выборная кампания на должность главы Рощинского сельсовета. На этот пост претендовали три кандидатуры, на день голосования комиссия рассмотрела двух претендентов. В итоге главой сельсовета был избран Александр Чернышев. Но на этой должности он не пробыл и месяца, подал в отставку.

Сегодня районная власть вновь занимается организацией выборов главы Рощинского сельсовета. Председатель конкурсной комиссии Виктор Прошак сообщил, что в этот раз подано два заявления на должность главы поселения. В пятницу на сессии депутатов Рощиского сельсовета будет избран новый руководитель.

— Глава сельсовета подал в отставку по состоянию здоровья. Это подтверждается и медицинскими показателями, — рассказал корреспонденту VN.ru председатель конкурсной комиссии Виктор Прошак. По его словам, должность главы — одна из самых ответственных, список полномочий огромен, а зарплата, даже по сельским меркам, совсем небольшая — около 25 тысяч рублей.

На официальном сайте Рощинского сельсовета сообщается, что глава назначен на должность 26 июня нынешнего года. 49 летний глава — уроженец Здвинского района, имеет специальность «механизация сельского хозяйства».

В Рощинском сельсовете по данным за 2016 год проживает 461 человек, в состав административного округа входят три населенных пункта.

Об эффективности сельской власти и связанных с ней затрат неоднократно писал VN.ru. Так, итоги финансового года-2016 в очередной раз показали: доходы в малочисленных поселениях не покрывают даже расходы на содержание местной власти.

Эту информацию заместителя министра финансов и налоговой политики Натальи Ромашевой дополняет и анализ, проведенный контрольно-счетной палатой Новосибирской области. Аудитор ведомства Павел Подковырин сообщил, что у 388 (из 490) сельских поселений финансовая зависимость от вливаний областного бюджета — более 70 процентов.

СПРАВКА

В Новосибирской области в настоящее время 490 муниципальных обра­зований: пять городских округов, 30 муниципальных районов, 26 городских и 429 сельских поселений.

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