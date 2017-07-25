Максим Решетников определился с кандидатурами сенаторов

В список вошли действующий сенатор Андрей Климов, гендиректор Пермской приборостроительной кампании Алексей Андреев и мэр Перми Дмитрий Самойлов.

По словам господина Решетникова, действующий сенатор в дополнительных рекомендациях не нуждается: «Человек с большим опытом».

Что касается господина Андреева то, по мнению врио губернатора, его предприятие — одно из лидеров в своей сфере, и талант топ-менеджера признан всеми. У мэра Перми, как отметил глава региона, очень большой стаж управленческой деятельности, «он прошёл разные этапы и продолжает работать на благо Пермского края».