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09:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Максим Решетников определился с кандидатурами сенаторов

Сегодня врио губернатора Пермского края Максим Решетников представил в крайизбирком листы с подписями муниципальных депутатов в свою поддержку, а также внес список из трех кандидатов на пост представителя в Совет Федерации.

В список вошли действующий сенатор Андрей Климов, гендиректор Пермской приборостроительной кампании Алексей Андреев и мэр Перми Дмитрий Самойлов.

По словам господина Решетникова, действующий сенатор в дополнительных рекомендациях не нуждается: «Человек с большим опытом».

Что касается господина Андреева то, по мнению врио губернатора, его предприятие — одно из лидеров в своей сфере, и талант топ-менеджера признан всеми. У мэра Перми, как отметил глава региона, очень большой стаж управленческой деятельности, «он прошёл разные этапы и продолжает работать на благо Пермского края».

«Это люди — плоть от плоти края, которые вросли в край» — так охарактеризовал кандидатов в члены Софеда врио губернатора. Господин Решетников не уточнил, на какой кандидатуре он остановится 11 сентября в случае своей победы на выборах. Сами выборы губернатора пермского края назначены на 10 сентября 2017 года.

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