Максим Решетников определился с кандидатурами сенаторов

В список вошли действующий сенатор Андрей Климов, гендиректор Пермской приборостроительной кампании Алексей Андреев и мэр Перми Дмитрий Самойлов.
По словам господина Решетникова, действующий сенатор в дополнительных рекомендациях не нуждается: «Человек с большим опытом».
Что касается господина Андреева то, по мнению врио губернатора, его предприятие — одно из лидеров в своей сфере, и талант топ-менеджера признан всеми. У мэра Перми, как отметил глава региона, очень большой стаж управленческой деятельности, «он прошёл разные этапы и продолжает работать на благо Пермского края».
«Это люди — плоть от плоти края, которые вросли в край» — так охарактеризовал кандидатов в члены Софеда врио губернатора. Господин Решетников не уточнил, на какой кандидатуре он остановится 11 сентября в случае своей победы на выборах. Сами выборы губернатора пермского края назначены на 10 сентября 2017 года.