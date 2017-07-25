Башкирия в первом полугодии отработала надежно, с экономическим ростом — Рустэм Хамитов

«Индекс промышленного производства составил 103,4 процента. Это неплохой показатель, существенно выше среднероссийских цифр. Он говорит о том, что экономика нашей республики и работа промышленных предприятий находятся на хорошем уровне, — отметил глава региона. — Кроме того, идет поступление налоговых и неналоговых доходов. Мы превышаем прошлогодние показатели в этой части примерно на 10 миллиардов. Это говорит о том, что в экономику нашей республики, в решение социальных задач будет направлено дополнительное количество денег. Мы получим новые социальные объекты, новые дороги, а у наших жителей появятся новые возможности».

«Возросли объемы по графе “строительство”. При этом мы понимаем, что строительство жилья снизилось по отношению к прошлому году. Но снизилось, в том числе и потому, что рынок замер: нет покупок, нет продаж. Собственно говоря, строители не могут запасаться впрок возведенным новым жильем. Исходя из этого — минус 10 процентов по строительству жилья. Но в целом строительство промышленных объектов, агрообъектов сегодня тоже имеет позитивную динамику — примерно около 3,5 процента. Примерно на таком же уровне находится рост оптовой и розничной торговли. три процента плюсом идет розница и около 2,5 процента — рост оптовой торговли. Так что основные макроэкономические показатели у нас совершенно неплохие», — заявил Рустэм Хамитов.