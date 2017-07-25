Израиль решил убрать металлодетекторы у входа на Храмовую гору

Источник: AP 2017

Власти страны планируют заменить их системой видеонаблюдения с программным обеспечением, способным распознавать лица. Кроме этого, будет увеличено количество полицейских на территории вокруг Храмовой горы.

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14 июля сообщалось, что три израильтянина получили огнестрельные ранения в результате нападения неизвестных на сотрудников полиции возле Храмовой горы в Иерусалиме. Полиция ликвидировала нападавших. Храмовую гору временно закрыли из соображений безопасности.

Израильская полиция 21 июля значительно усилила меры безопасности в районе Храмовой горы в Старом городе Иерусалима. В частности, израильское правительство дало полиции право принимать любые решения, необходимые для свободного доступа на Храмовую гору. Вместе с тем правительство согласилось с решением полиции установить в районе рамки металлодетекторов и ограничить допуск на Храмовую гору мужчинам моложе 50 лет.