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09:42 (мск), источник: Интерфакс

Израиль решил убрать металлодетекторы у входа на Храмовую гору

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Правительство Израиля решило убрать металлодетекторы у входа на Храмовую гору, сообщает The Jerusalem Post.

Источник: AP 2017

Власти страны планируют заменить их системой видеонаблюдения с программным обеспечением, способным распознавать лица. Кроме этого, будет увеличено количество полицейских на территории вокруг Храмовой горы.

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14 июля сообщалось, что три израильтянина получили огнестрельные ранения в результате нападения неизвестных на сотрудников полиции возле Храмовой горы в Иерусалиме. Полиция ликвидировала нападавших. Храмовую гору временно закрыли из соображений безопасности.

Израильская полиция 21 июля значительно усилила меры безопасности в районе Храмовой горы в Старом городе Иерусалима. В частности, израильское правительство дало полиции право принимать любые решения, необходимые для свободного доступа на Храмовую гору. Вместе с тем правительство согласилось с решением полиции установить в районе рамки металлодетекторов и ограничить допуск на Храмовую гору мужчинам моложе 50 лет.

В ответ президент Палестины Махмуд Аббас 23 июля заявил о приостановке контактов с Израилем «на всех уровнях».

Комментарии
1
Брис Борисович
Ещё бы надо добавить.Хотя ,Их учить не надо,знают ребята своё дело,в отличие от некоторых...
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С Храмовой горы уберут металлодетекторы
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