Четвертый кандидат в губернаторы Свердловской области заявил о преодолении муниципального фильтра
Депутат екатеринбургской думы Константин Киселев, выдвинутый в губернаторы партией «Зеленые», заявил о прохождении муниципального фильтра.
Депутат екатеринбургской думы Константин Киселев, выдвинутый в губернаторы партией «Зеленые», заявил о прохождении муниципального фильтра.
Сегодня он принес в облизбирком пакет документов, необходимых для регистрации на выборах, в том числе 132 подписи муниципальных депутатов.
Он стал четвертым кандидатом, предоставившим в комиссию подписи. Ранее это сделали «жириновец» Игорь Торощин, представитель «Российской партии пенсионеров за справедливость» Дмитрий Сергин и «эсер» Дмитрий Ионин. Всего на участие в выборах заявились 11 кандидатов.