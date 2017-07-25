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09:57 (мск), источник: ЕАН

Четвертый кандидат в губернаторы Свердловской области заявил о преодолении муниципального фильтра

Депутат екатеринбургской думы Константин Киселев, выдвинутый в губернаторы партией «Зеленые», заявил о прохождении муниципального фильтра.

Сегодня он принес в облизбирком пакет документов, необходимых для регистрации на выборах, в том числе 132 подписи муниципальных депутатов.

Он стал четвертым кандидатом, предоставившим в комиссию подписи. Ранее это сделали «жириновец» Игорь Торощин, представитель «Российской партии пенсионеров за справедливость» Дмитрий Сергин и «эсер» Дмитрий Ионин. Всего на участие в выборах заявились 11 кандидатов.

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