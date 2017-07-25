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10:02 (мск), источник: ЕАН

Уральский депутат Госдумы предлагает поощрять матерей-героинь деньгами

В России могут появиться жилищные субсидии для семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей. Соответствующий законопроект сегодня рассмотрит Госдума.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказал ЕАН один из авторов инициативы, депутат ГД от «тюменской матрешки» Владимир Сысоев, это позволит стимулировать рождаемость в стране. Кроме того, многим будет проще решиться взять ребенка из детдома.

Согласно законопроекту (копия документа имеется в редакции ЕАН), семья, претендующая на единовременную выплату, должна проживать в России не менее 10 лет. Размер приобретаемого помещения будет определяться нормой — не менее 15 кв. м на человека. Это значит, что минимальная площадь квартиры для многодетной семьи составит 75 кв. м.

Стоимость жилья не должна быть ниже среднерыночной, сложившейся в том или ином регионе России. В состав лиц, в общую долевую собственность которых будет оформляться жилье, могут входить в том числе и усыновленные дети.

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