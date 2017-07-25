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10:04 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Челябинск и Астану может соединить прямой авиарейс

АСТАНА, 25 июля, ФедералПресс. Глава Челябинской области Борис Дубровский обсудил с акимом Астаны Асетом Исекешевым расширение сотрудничества между регионами.

По мнению Бориса Дубровского, Экспо-2017 в Астане проходит на высоком уровне, к которому Челябинской области необходимо стремиться в проведении 14-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Как рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора, деловую делегацию Южного Урала представляют более 20 компаний, а также различного уровня руководители из социальной и экономической сфер, а также науки и образования.

Исекешев предложил для расширения сотрудничества развивать транспортную связь между Челябинской областью и Астаной.

«Надо развивать логистику, в частности, авиасообщение между регионами. На первоначальном этапе это потребует субсидирования, но мы готовы включиться в работу», — отметил он в разговоре с губернатором.

Кроме того, по словам акима, усилить сотрудничество можно в сфере пищевой промышленности. На это глава Челябинской области заявил, что регион может увеличить поставки мяса птицы, растительного масла и круп в Астану. Это, заметил он, поможет южноуральским холдингам увеличить сбыт из-за расширения рынка.

«ФедералПресс» напоминает, что вчера на Экспо-2017 в Астане начала работу тематическая неделя Челябинской области, на которой будут представлены предприятия энергетической сферы.

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