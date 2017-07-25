Проблем с продовольственной безопасностью в Башкирии не будет — Рустэм Хамитов

«Если в последние годы нас мучила засуха, то этот год стал аномальным, сверхдождливым. Это, конечно, привнесло свои характеристики и сложности в сельское хозяйство. В 13 районах республики мы объявили чрезвычайную ситуацию, связанную с переувлажнением почвы, потому что видели: на ряде полей погиб урожай. Мы понимаем, что там уже сделать ничего нельзя, — констатировал Рустэм Хамитов. — Но в то же время мы знаем, что сегодня на полях республики будем иметь и имеем около 3 миллионов тонн зерна. Если в ближайшие две-три недели погода будет достаточно теплой, если солнышко нас порадует, то урожай, который мы планируем собрать с наших полей, должен быть в диапазоне от 2,5 до 3 миллионов тонн».