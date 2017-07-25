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10:03 (мск), источник: Sputnik.md

Додон подписал указ об отставке главы Минздрава и министра спорта

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что подписал указы об отставке Руксанды Главан с поста главы Минздрава и Виктора Зубку — министра молодежи и спорта.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал указы об отставке двух министров — министра здравоохранения Руксанды Главан, а также министра молодежи и спорта Виктора Зубку. Об этом глава государства сообщил в социальных сетях.

«Я неоднократно отмечал, что поддерживаю сокращение административного аппарата, количества министерств, и выступаю за их качественную эффективность, а не количественную. Ратую за назначение на должности министров исключительно профессионалов», — отметил Додон.

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