Додон подписал указ об отставке главы Минздрава и министра спорта
Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что подписал указы об отставке Руксанды Главан с поста главы Минздрава и Виктора Зубку — министра молодежи и спорта.
Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что подписал указы об отставке Руксанды Главан с поста главы Минздрава и Виктора Зубку — министра молодежи и спорта.
КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал указы об отставке двух министров — министра здравоохранения Руксанды Главан, а также министра молодежи и спорта Виктора Зубку. Об этом глава государства сообщил в социальных сетях.
«Я неоднократно отмечал, что поддерживаю сокращение административного аппарата, количества министерств, и выступаю за их качественную эффективность, а не количественную. Ратую за назначение на должности министров исключительно профессионалов», — отметил Додон.