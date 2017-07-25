В Свердловской области увеличили денежные компенсации для ветеранов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области внесены изменения в закон «О социальной поддержке ветеранов».
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области внесены изменения в закон «О социальной поддержке ветеранов».
Соответствующий документ подписал врио губернатора Евгений Куйвашев.
«Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим инвалидности, предоставляется мера социальной поддержки, указанная в подпункте 9 части первой статьи 9 настоящего Закона Свердловской области», — говорится в документе.
Согласно внесенным изменениям эта категория граждан сможет раз в два года по медицинским показаниям получать бесплатную путевку на