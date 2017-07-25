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10:32 (мск), источник: УралПолит.ру

В Свердловской области увеличили денежные компенсации для ветеранов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области внесены изменения в закон «О социальной поддержке ветеранов».

Соответствующий документ подписал врио губернатора Евгений Куйвашев.

Женщинам-участницам Великой Отечественной войны, не имеющим инвалидности, работникам тыла и гражданам, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд, денежная компенсация будет увеличена с одной до двух тысяч рублей.

«Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим инвалидности, предоставляется мера социальной поддержки, указанная в подпункте 9 части первой статьи 9 настоящего Закона Свердловской области», — говорится в документе.

Согласно внесенным изменениям эта категория граждан сможет раз в два года по медицинским показаниям получать бесплатную путевку на санаторно-курортное лечение или денежную компенсацию вместо нее.

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