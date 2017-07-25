В Свердловской области увеличили денежные компенсации для ветеранов

Соответствующий документ подписал врио губернатора Евгений Куйвашев.

Женщинам-участницам Великой Отечественной войны, не имеющим инвалидности, работникам тыла и гражданам, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд, денежная компенсация будет увеличена с одной до двух тысяч рублей.

«Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим инвалидности, предоставляется мера социальной поддержки, указанная в подпункте 9 части первой статьи 9 настоящего Закона Свердловской области», — говорится в документе.