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10:21 (мск), источник: Интерфакс

Законопроект о порядке отзыва губернатора Севастополя внесен в парламент города

25 июля. Interfax-Russia.ru — Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников 24 июля направил в парламент города проект закона об отзыве севастопольского губернатора, сообщила пресс-служба правительства региона в понедельник вечером.

Документ регулирует основания для отзыва и механизм реализации этой процедуры. «В частности, отзыв возможен по одному из следующих оснований: 1) нарушение губернатором законодательства Российской Федерации и (или) законодательства города Севастополя, факт совершения которого установлен судом; 2) неоднократное грубое без уважительных причин неисполнение губернатором своих обязанностей, установленное судом», — говорится в пресс-релизе.

Заксобрание Севастополя принимает решение о назначении голосования по отзыву (либо об отказе) в течение 15 дней со дня поступления документом от Севастопольской городской избирательной комиссии.

«Отзыв признается состоявшимся, если за него проголосовало более половины от числа участников голосования, включенных в списки», — поясняет правительство города.

В случае признания отзыва состоявшимся горизбирком извещает об этом губернатора. Решение направляется президенту РФ и в парламент Севастополя.

«Решение о досрочном прекращении полномочий губернатора принимается Законодательным собранием города по представлению президента», — отмечает пресс-служба.

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