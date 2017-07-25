Законопроект о порядке отзыва губернатора Севастополя внесен в парламент города

Документ регулирует основания для отзыва и механизм реализации этой процедуры. «В частности, отзыв возможен по одному из следующих оснований: 1) нарушение губернатором законодательства Российской Федерации и (или) законодательства города Севастополя, факт совершения которого установлен судом; 2) неоднократное грубое без уважительных причин неисполнение губернатором своих обязанностей, установленное судом», — говорится в пресс-релизе.

Заксобрание Севастополя принимает решение о назначении голосования по отзыву (либо об отказе) в течение 15 дней со дня поступления документом от Севастопольской городской избирательной комиссии.

«Отзыв признается состоявшимся, если за него проголосовало более половины от числа участников голосования, включенных в списки», — поясняет правительство города.

В случае признания отзыва состоявшимся горизбирком извещает об этом губернатора. Решение направляется президенту РФ и в парламент Севастополя.