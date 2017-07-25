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10:53 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии еще больше будут помогать тем, кто хочет обзавестись семьей и родить ребенка

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Глава республики Рустэм Хамитов в интервью телерадиокомпании «Башкортостан» и филиалу ВГТРК — ГТРК «Башкортостан» констатировал снижение рождаемости в регионе. В первом полугодии текущего года она снизилась более чем на 12%.

Рустэм Хамитов обозначил две причины, влияющие на это.

«Первая — это демографическая яма, в которую идёт вся страна. Сегодня мы пожинаем плоды конца 1990-х — начала 2000-х годов, когда рождаемость была сверхнизкой, — сказал глава региона. — Вторая — то, что наши граждане, особенно молодые люди, начали считать свои доходы. Если нет возможности содержать второго, третьего ребёнка или просто нет возможности завести ребёнка, то откладывают это на потом. Эти минус 12 процентов являются для нас проблемой».

В то же время, Рустэм Хамитов обратил внимание на то, что смертность в республике снижается.

«По отношению к первому полугодию 2016 года мы имеем минус 2,6 процента по снижению смертности, — привел данные глава Башкортостана. — Но в целом снижение смертности не компенсировало нам снижение рождаемости. Демографического прироста нет. Мы будем принимать меры для того, чтобы заинтересовать наше население рождением детей, чтобы мы смогли больше помогать тем, кто хочет обзавестись семьёй и родить ребёнка».

Рустэм Хамитов отметил, что в ближайшее время на базе одного из региональных ведомств будет сформировано Министерство семьи, которое будет заниматься семейными отношениями.

«Мы сейчас намечаем программу, хотим сделать следующее: “Путь к счастливой жизни начинается в семье”. И эта работа, этот тезис должен быть воплощён в жизнь. Пусть это покажется очень высокой, может быть, даже нереальной идеей, но мы будем работать в этой части. В том числе будем действовать таким образом, чтобы помогать тем, кому сегодня тяжеловато», — подчеркнул глава Башкортостана.

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