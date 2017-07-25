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11:09 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Администрация Перми расширила перечень услуг для граждан

ПЕРМЬ, 25 июля, ФедералПресс. Администрация Перми расширила список муниципальных услуг, которые могут получить пермяки, сообщает пресс-служба мэрии.

В июле перечень дополнился новой услугой «Выдача решения о размещении объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности на территории Перми, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

Услуга предоставляется городским департаментом земельных отношений, ее получателями являются преимущественно представители бизнес-сообщества. Услугу можно получить в срок не более 13 дней, с учетом срока, необходимого для выдачи результата заявителю. За получением можно обратиться как в департамент земельных отношений, в том числе по электронной почте. В ближайшее время планируется передать новую услугу для оказания в МФЦ.

Сейчас в МФЦ доступны 38 муниципальных услуг функциональных и территориальных органов администрации Перми.

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