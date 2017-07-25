Администрация Перми расширила перечень услуг для граждан
ПЕРМЬ, 25 июля, ФедералПресс. Администрация Перми расширила список муниципальных услуг, которые могут получить пермяки, сообщает
ПЕРМЬ, 25 июля, ФедералПресс. Администрация Перми расширила список муниципальных услуг, которые могут получить пермяки, сообщает
В июле перечень дополнился новой услугой «Выдача решения о размещении объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности на территории Перми, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».
Услуга предоставляется городским департаментом земельных отношений, ее получателями являются преимущественно представители
Сейчас в МФЦ доступны 38 муниципальных услуг функциональных и территориальных органов администрации Перми.