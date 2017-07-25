Администрация Перми расширила перечень услуг для граждан

В июле перечень дополнился новой услугой «Выдача решения о размещении объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности на территории Перми, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

Услуга предоставляется городским департаментом земельных отношений, ее получателями являются преимущественно представители бизнес-сообщества. Услугу можно получить в срок не более 13 дней, с учетом срока, необходимого для выдачи результата заявителю. За получением можно обратиться как в департамент земельных отношений, в том числе по электронной почте. В ближайшее время планируется передать новую услугу для оказания в МФЦ.