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11:15 (мск), источник: СуперОмск

Глава минского горсовета опасался ехать в Омск

Сегодня, 25 июля, в Омске прибыла делегация из Минска, состоящая из представителей администрации белорусской столицы и местного городского совета.

Одной из целей визита было подписание соглашения о сотрудничестве между омским и минском горсоветом.

«Благодарю руководство города за радушный прием. Я вообще с опаской отправился сюда. В каком плане — ведь перед днем рождения города обычно хлопотное время, не до гостей по большому счету. Но очень приятно, что наш приезд вдохновляет вас в части хорошей подготовки города к празднику», — признался председатель минского городского совета Василий Панасюк.

Итогом встречи в мэрии Омска стало подписанное соглашение между представительными органами власти городов. Дни Минска в Омске продлятся в течение двух дней.

День города в Омске состоится 5 августа.

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