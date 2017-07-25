Глава минского горсовета опасался ехать в Омск
Сегодня, 25 июля, в Омске прибыла делегация из Минска, состоящая из представителей администрации белорусской столицы и местного городского совета.
Сегодня, 25 июля, в Омске прибыла делегация из Минска, состоящая из представителей администрации белорусской столицы и местного городского совета.
Одной из целей визита было подписание соглашения о сотрудничестве между омским и минском горсоветом.
«Благодарю руководство города за радушный прием. Я вообще с опаской отправился сюда. В каком плане — ведь перед днем рождения города обычно хлопотное время, не до гостей по большому счету. Но очень приятно, что наш приезд вдохновляет вас в части хорошей подготовки города к празднику», — признался председатель минского городского совета Василий Панасюк.
Итогом встречи в мэрии Омска стало подписанное соглашение между представительными органами власти городов. Дни Минска в Омске продлятся в течение двух дней.
День города в Омске состоится 5 августа.