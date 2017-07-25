Полтавченко пригрозил зачисткой в комитете по строительству

«В противном случае я в конце года сам начну зачистку, но уже у вас в комитете», — сказал глава города, обращаясь к главе ведомства Сергею Морозову.

О предварительных итогах исполнения бюджета 25 июля на заседании правительства рассказал глава комитета финансов Алексей Корабельников. По его словам, за первое полугодие город получил 251 млрд рублей, половину от годового плана. Расходная часть исполнена на 242 миллиарда, или на 42,3%. Самые низкие показатели освоения бюджетных средств — у Комстроя.

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Глава комитета Сергей Морозов объяснил это процессом расторжения контрактов и расчистки рынка от недобросовестных подрядчиков.