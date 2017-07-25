Гречаная подвела итоги деятельности фракции

Источник: Noi.md

Она сообщила на пресс-коференции в понедельник, что в ходе сессии депутаты от ПСРМ инициировали более 40 законопроектов, из которых 17 — в юридической области, 11 — в социальной, 7 — в политической и 6 — в экономической сфере.

«Парламентское большинство не поддержало многие из наших инициатив, однако некоторые законопроекты были скопированы большинством. Правительство часто выдавало отрицательные заключения на наши проекты, а потом некоторые положения из наших документов переносились в законопроекты правительства», — заявила она.

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По ее словам, ПСРМ поддержала несколько законопроектов, инициированных президентом Игорем Додоном. Одна из инициатив направлена на отмену закона, которым «власти переложили украденный миллиард на плечи граждан».

Гречаная отметила, что по инициативе ПСРМ отчеты о деятельности представили в парламенте министр здравоохранения, министр транспорта и дорожной инфраструктуры, министр просвещения, министр иностранных дел и европейской интеграции.

«Всем им был выдвинут вотум недоверия, двое из них в итоге покинули свои посты (министр транспорта Юрий Киринчук и министр просвещения Корина Фусу — прим. ред.), напомнила она.