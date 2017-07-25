Гречаная подвела итоги деятельности фракции
Председатель Партии социалистов (ПСРМ) Зинаида Гречаная подвела итоги деятельности фракции в связи с завершением
Председатель Партии социалистов (ПСРМ) Зинаида Гречаная подвела итоги деятельности фракции в связи с завершением
Она сообщила на
«Парламентское большинство не поддержало многие из наших инициатив, однако некоторые законопроекты были скопированы большинством. Правительство часто выдавало отрицательные заключения на наши проекты, а потом некоторые положения из наших документов переносились в законопроекты правительства», — заявила она.
По ее словам, ПСРМ поддержала несколько законопроектов, инициированных президентом Игорем Додоном. Одна из инициатив направлена на отмену закона, которым «власти переложили украденный миллиард на плечи граждан».
Гречаная отметила, что по инициативе ПСРМ отчеты о деятельности представили в парламенте министр здравоохранения, министр транспорта и дорожной инфраструктуры, министр просвещения, министр иностранных дел и европейской интеграции.
«Всем им был выдвинут вотум недоверия, двое из них в итоге покинули свои посты (министр транспорта Юрий Киринчук и министр просвещения Корина Фусу — прим. ред.), напомнила она.
Лидер социалистов сказала, что фракция также настаивала на том, чтобы в парламенте были обсуждены острые проблемы: повышение цен на медицинские услуги, низкое качество питания в учебных заведениях, рост случаев суицида среди молодежи. Также по настоянию социалистов проведены слушания по поводу нарушений в ходе организации экзаменов на степень бакалавра и был заслушан отчет о деятельности правительства, который представил