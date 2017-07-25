Совет Федерации попросил Путина ввести санкции против Польши

«Просим дать поручения профильным федеральным органам исполнительной власти представить комплексные предложения по возможному введению мер ограничительного характера в сферах двустороннего сотрудничества с Республикой Польша, а также в отношении польских парламентариев — инициаторов Закона от 1 апреля 2016 года о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя и других физических и юридических лиц», — говорится в обращении сенаторов к президенту, принятом во вторник.