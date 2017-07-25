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11:08 (мск), источник: Интерфакс

Совет Федерации попросил Путина ввести санкции против Польши

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Совет Федерации попросил президента поручить профильным ведомствам разработать санкционные меры в ответ на решение Польши о сносе памятников советским воинам.

Источник: Reuters

«Просим дать поручения профильным федеральным органам исполнительной власти представить комплексные предложения по возможному введению мер ограничительного характера в сферах двустороннего сотрудничества с Республикой Польша, а также в отношении польских парламентариев — инициаторов Закона от 1 апреля 2016 года о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя и других физических и юридических лиц», — говорится в обращении сенаторов к президенту, принятом во вторник.

Как отмечается в документе, парламент Польши принял поправки в законодательство, предусматривающие снос памятников и памятных знаков, в том числе советским военнослужащим, освобождавшим Польшу от немецкой оккупации в 1944—1945 годах.

Комментарии
4
Светлана Храброва
А вы хотели бы, что бы мы нацикам зад лизали и в Крыму позволили базу НАТО поставить? Долго думали, что бы так о своей стране отозваться или троллите нас?
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Анатолий Лысенко-Шариков
Сами этого добились!
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алексей смирнов
Ну а что хотели,пожинайте плоды своей великолепной внешней политики,благодаря которой Россия всё больше воспринимается как страна гопник и страна агрессор.Поэтому ближайшие соседи всё меньше хотят иметь с нами что то общего.
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