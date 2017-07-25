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11:23 (мск), источник: AmurMedia.ru

Только двое из восьми кандидатов в главы Ванино Хабаровского края прошли по конкурсу

По мнению наблюдателей, сильных участников сняли, а в финал вышли фаворит и спойлер.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 25 июля, AmurMedia.

Только два кандидата из восьми вышли в финал конкурсных выборов главы поселка Ванино в Хабаровском крае. Это Александр Орлов и Владик Надарян, фаворит и технический кандидат, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Неожиданным оказалось решение конкурсной комиссии на выборах главы поселка Ванино. В финал были вышли двое кандидатов: депутат, начальник ЧОП «Кордон» Александр Орлов и бывший помощник председателя районного суда адвокат-пенсионер Владик Надарян. Или лидер гонки, на которого, видимо, и сделали ставку в районной администрации, и спойлер.

Как удивленно жаловались некоторые проигравшие кандидаты, сегодня им вдруг было объявлено, что не в порядке документы.

— То есть когда принимали документы, не сказали ни слова, а тут вдруг претензии, — отмечали они.

К удивлению многих, в числе отсеянных оказалась и глава поселка Токи Людмила Доронина, по мнению ванинцев, один из самых серьезных конкурентов.

— Доронина — человек знающий и, что называется, командный. Она была, наверное, самым опытным управленцем в этой восьмерке. Я, честно сказать, немного ошарашен таким результатом, — поделился мнением экс-председатель поселкового совета депутатов Юрий Светличный.

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