Только двое из восьми кандидатов в главы Ванино Хабаровского края прошли по конкурсу
По мнению наблюдателей, сильных участников сняли, а в финал вышли фаворит и спойлер.
По мнению наблюдателей, сильных участников сняли, а в финал вышли фаворит и спойлер.
Хабаровск, 25 июля, AmurMedia.
Только два кандидата из восьми вышли в финал конкурсных выборов главы поселка Ванино в Хабаровском крае. Это Александр Орлов и Владик Надарян, фаворит и технический кандидат, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Неожиданным оказалось решение конкурсной комиссии на выборах главы поселка Ванино. В финал были вышли двое кандидатов: депутат, начальник ЧОП «Кордон» Александр Орлов и бывший помощник председателя районного суда
Как удивленно жаловались некоторые проигравшие кандидаты, сегодня им вдруг было объявлено, что не в порядке документы.
— То есть когда принимали документы, не сказали ни слова, а тут вдруг претензии, — отмечали они.
К удивлению многих, в числе отсеянных оказалась и глава поселка Токи Людмила Доронина, по мнению ванинцев, один из самых серьезных конкурентов.
— Доронина — человек знающий и, что называется, командный. Она была, наверное, самым опытным управленцем в этой восьмерке. Я, честно сказать, немного ошарашен таким результатом, — поделился мнением