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11:19 (мск), источник: Калининград.Ru

Александр Зуев покидает администрацию Калининграда

Глава комитета муниципального имущества и земельных ресурсов написал заявление по собственному желанию.

Источник: Калининград.Ru

Глава комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Калининграда Александр Зуев покидает свой пост. Об этом журналистам сообщил мэр Александр Ярошук во вторник, 25 июля.

По его словам, Зуев находится в отпуске с последующим увольнением. «У Александра Ивановича накопилось около ста дней отпуска, сразу после выхода он уйдёт», — подчеркнул глава города. Исполнять обязанности руководителя комитета будет Сергей Румянцев.

Как стало известно корреспонденту Калининград.Ru, на прошлой неделе у Ярошука состоялся «серьёзный разговор» с Зуевым, после которого он написал заявление.

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