Александр Зуев покидает администрацию Калининграда
Глава комитета муниципального имущества и земельных ресурсов написал заявление по собственному желанию.
Глава комитета муниципального имущества и земельных ресурсов написал заявление по собственному желанию.
Глава комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Калининграда Александр Зуев покидает свой пост. Об этом журналистам сообщил мэр Александр Ярошук во вторник, 25 июля.
По его словам, Зуев находится в отпуске с последующим увольнением. «У Александра Ивановича накопилось около ста дней отпуска, сразу после выхода он уйдёт», — подчеркнул глава города. Исполнять обязанности руководителя комитета будет Сергей Румянцев.
Как стало известно корреспонденту Калининград.Ru, на прошлой неделе у Ярошука состоялся «серьёзный разговор» с Зуевым, после которого он написал заявление.