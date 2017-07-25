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11:26 (мск), источник: ДЕЙТА

Губернатор Приморья посетил один из самых современных роддомов региона

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский посетил краевой роддом № 3 Владивостока во вторник, 25 июля, сообщает ИА «Дейта.ру».

Источник: AP 2017

Глава региона осмотрел медицинское учреждение, а также встретился с молодыми родителями и коллективом учреждения.

Вместе с Губернатором родильный дом посетили председатель Думы Владивостока Елена Новицкая, которая ранее возглавляла это медицинское учреждение.

Экскурсию по медицинскому учреждению, которому в этом году исполнилось 50 лет, провела главный врач родильного дома Светлана Сагайдачная. Она рассказала, что ежегодно в учреждении принимают более 2600 родов.

«А в 2015 году наш роддом стал абсолютным лидером среди учреждений родовспоможения края — мы приняли 2871 родов. Кроме того, более 3 500 пациенток ежегодно получают медицинскую помощь в нашем отделении гинекологии, в женскую консультацию обращаются более 80 тысяч женщин в год», — сообщила она.

Женская консультация, работающая при роддоме, проводит специализированные приемы по бесплодию, невынашиванию беременности, планированию семьи. С 2015 года здесь работает единственный среди учреждений родовспоможения кабинет лечения анемии. На базе акушерского стационара работает «Центр сохранения беременности».

В гинекологическом отделении создана единственная в городе круглосуточная эндоскопическая служба, а в отделении функциональной диагностики единственная среди учреждений родовспоможения края круглосуточная служба УЗИ. При роддоме также работает круглосуточная клинико-диагностическая лаборатория. С прошлого года введена в эксплуатацию лабораторная информационная система, которая оказывает услуги еще нескольким медучреждениям края.

«Начиналась наша лаборатория с прибора для определения хромосомной патологии плода. Сейчас эти проблемы диагностируют в краевом Центре охраны материнства и детства, и мы этот прибор перепрофилировали и выявляем на нем инфекционные патологии, проводим анализы на гормоны в соответствии с международной системой контроля качества», — отметила заведующая.

В отделении реанимации главе региона продемонстрировали современное оборудование для спасения жизней новорожденных, которые родились раньше срока. Гордость коллектива — маленькая Виктория, которая родилась здесь на сроке 24 недели и весила всего 490 граммов.

«Сейчас ей уже 10 лет, ее развитие полностью соответствует возрасту. Она играет на скрипке и замечательно рассказывает стихи. После открытия перинатального центра мы начали спасать детей с врожденными пороками развития, и детей, чьи мамы имеют резус-отрицательную кровь. На сегодняшний день мы оснащены всем необходимым оборудованием», — рассказали Губернатору.

Во время беседы с медперсоналом Владимир Миклушевский поблагодарил докторов за их труд и отметил вклад учреждения в работу по снижению младенческой смертности в регионе.

«Вы помогаете появляться на свет маленьким приморцам, это очень важная работа. Еще в 2012 году, когда я заступил на должность, уровень младенческой смертности в Приморье составлял более 12 промилле, а сегодня этот показатель меньше 6. Снижение более, чем в два раза — хорошее достижение. Безусловно, это стало возможным благодаря слаженной работе медиков и серьезной реорганизации системы. Межрайонные медучреждения оснащены аппаратами УЗИ экспертного класса, открыт первый в крае Перинатальный центр, неонатальное отделение, нами приобретены девять реанимобилей для перевозки новорожденных, помогает в спасении не только взрослых, но и малышей санитарная авиация», — подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что следующим шагом станет внедрение в этом году системы мониторинга беременных — сообщает краевая администрация.

«Она позволит централизованно отслеживать все процедуры, которые проходит каждая беременная женщина. Кроме того, планируем построить второй перинатальный центр для северных территорий края — в Арсеньеве», — добавил Владимир Миклушевский.

В завершении своего визита глава региона ответил на вопросы медиков. Доктора интересовались планами по работе медицинских автопоездов «Забота», обновлению фельдшерско-акушерских пунктов и тем, как живут сейчас в пострадавших почти год назад от тайфуна «Лайонрок» районах Приморья.

Михаил Грач.

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