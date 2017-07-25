Будущие резиденты свободного порта Владивосток могут лишиться льгот

Источник: Восток Медиа

25 июля департамент экономики и развития предпринимательства Приморья выдвинул на обсуждение комитета Законодательного собрания новый законопроект, который в перспективе коснётся всех будущих резидентов свободного порта Владивосток, а также территорий опережающего развития (ТОР). Речь идёт об упразднении всех заявленных льгот по налогу на прибыль, в случае, если они не успеют реализовать право на преференции до 2018 года, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ещё в конце апреля 2017 созданный общими усилиями сотен должностных лиц и бизнес-сообщества края свободный порт Владивосток сулил своим резидентам освобождение от налога на земельное имущество. Это могло бы стать дополнительным стимулом для аккумуляции производств в разных отраслях. Однако ещё тогда губернатор Приморья Владимир Миклушевский предупредил, что ни ТОРы, ни свободный порт не стоит «воспринимать как панацею».

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На вопрос представителей прокуратуры и депутатов, в чём собственно необходимость выдвигать такие законотворческие решения (тем более — от ведомства, в чьи задачи, в теории, входит развитие предпринимательства в крае), руководитель департамента экономики и развития предпринимательства Приморья Сергей Павленко ответил следующее:

«Необходимость очень простая и логичная. Подобное освобождение от налогов на прибыль для крупных компаний создаёт потенциальные угрозы в области право применения. В итоге мы будем иметь массу прецедентов, когда на территории Приморья функционирует прибыльный бизнес, но налогов краевой бюджет не получает».

В ответ на это заявление начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС в Приморье Ольга Кузьминская отметила, что по её информации, многие из потенциальных резидентов имеют чёткие планы — касаемо использования неликвидного и устаревшего недвижимого имущества.

«Эти старые здания уже не являются краевой ресурсной базой, а льготы, которые пока есть у резидентов, позволят им модернизировать и создать инфраструктуру на месте откровенной разрухи», — добавила Ольга Валентиновна.

Её поддержал и председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, подчеркнув, что администрация края всюду декларирует о преимуществах свободного порта и ТОРов, а такая инициатива, «мягко говоря, идёт вразрез с общей повесткой».