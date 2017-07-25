Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Норвегия все сильнее раздражает Россию
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Переговоры «нормандской четверки»: что потребовал Порошенко
Переселенцам из хрущевок рассказали, как повысить компенсацию
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Первая из девяноста девяти: жизнь и исчезновение Амелии ЭрхартОна родилась за шесть лет до первого полета братьев Райт и немало сделала, чтобы превратить самолеты в «средство передвижения»
Ночью и с одним чемоданом: Панайотову перебежал границу России
СМИ: Норвегия все сильнее раздражает Россию
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
СМИ: В Киеве сказали о потерях ВСУ после "адской" ночи в Донбассе
Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
Лазер на российском атомном ледоколе пугает американцев – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
25Юбилей Харрисона Форда
12:05 (мск), источник: Восток Медиа

Будущие резиденты свободного порта Владивосток могут лишиться льгот

Галуст Ахоян: это, мягко говоря, идёт вразрез с общей повесткой.

Источник: Восток Медиа

25 июля департамент экономики и развития предпринимательства Приморья выдвинул на обсуждение комитета Законодательного собрания новый законопроект, который в перспективе коснётся всех будущих резидентов свободного порта Владивосток, а также территорий опережающего развития (ТОР). Речь идёт об упразднении всех заявленных льгот по налогу на прибыль, в случае, если они не успеют реализовать право на преференции до 2018 года, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ещё в конце апреля 2017 созданный общими усилиями сотен должностных лиц и бизнес-сообщества края свободный порт Владивосток сулил своим резидентам освобождение от налога на земельное имущество. Это могло бы стать дополнительным стимулом для аккумуляции производств в разных отраслях. Однако ещё тогда губернатор Приморья Владимир Миклушевский предупредил, что ни ТОРы, ни свободный порт не стоит «воспринимать как панацею».

Читайте также
Ещё шесть инвесторов получили статус резидентов Свободного порта

На вопрос представителей прокуратуры и депутатов, в чём собственно необходимость выдвигать такие законотворческие решения (тем более — от ведомства, в чьи задачи, в теории, входит развитие предпринимательства в крае), руководитель департамента экономики и развития предпринимательства Приморья Сергей Павленко ответил следующее:

«Необходимость очень простая и логичная. Подобное освобождение от налогов на прибыль для крупных компаний создаёт потенциальные угрозы в области право применения. В итоге мы будем иметь массу прецедентов, когда на территории Приморья функционирует прибыльный бизнес, но налогов краевой бюджет не получает».

В ответ на это заявление начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС в Приморье Ольга Кузьминская отметила, что по её информации, многие из потенциальных резидентов имеют чёткие планы — касаемо использования неликвидного и устаревшего недвижимого имущества.

«Эти старые здания уже не являются краевой ресурсной базой, а льготы, которые пока есть у резидентов, позволят им модернизировать и создать инфраструктуру на месте откровенной разрухи», — добавила Ольга Валентиновна.

Её поддержал и председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, подчеркнув, что администрация края всюду декларирует о преимуществах свободного порта и ТОРов, а такая инициатива, «мягко говоря, идёт вразрез с общей повесткой».

К слову, ещё в начале обсуждения этого вопроса были озвучены показатели в контексте статуса «резидента»: в случае со свободным портом Владивосток из 100 резидентов лишь 11 заявили и реализовали свои права на льготы. Территории опережающего развития имеют на сегодня 36 резидентов, из которых лишь четверо «опередили» других — также касаемо льгот. По итогам заседания законопроект был принят большинством присутствующих депутатов, а это значит, что те, кто все же не успеет заявить льготы до 2018 года, будут функционировать без соответствующих преференций.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Банк «Югра» подал иск о признании решений ЦБ незаконными
Совет Федерации попросил Путина ввести санкции против Польши
Провоз телефона и верхней одежды в самолете может стать платным
Россию обязали выплатить €6 тыс осужденному за убийство Немцова
Работающим пенсионерам пообещали повысить пенсии на 220 рублей
Израиль решил убрать металлодетекторы у входа на Храмовую гору
Трехкратный чемпион мира по хоккею дисквалифицирован на два года
Спорт
Завершение карьеры до срока? Зарипов в 36 лет попался на допинге Один из главных действующих хоккеистов России Данис Зарипов во вторник был дисквалифицирован на два года
Авто
Самые надежные автомобили в Германии: полный список Для Германии рейтинги надежности TV — это самый авторитетный справочник для покупателя подержанного автомобиля. Для некоторых немцев мнение TUV даже важнее, чем советы тещи!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Пусть другие стареют, а не я!»: 12 мудрых фраз от Джоуи В честь юбилея актера вспоминаем самые искрометные высказывания персонажа, которого он играл на протяжении 12 лет и который, кажется, стал его альтер эго
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь