Будущие резиденты свободного порта Владивосток могут лишиться льгот
Галуст Ахоян: это, мягко говоря, идёт вразрез с общей повесткой.
Галуст Ахоян: это, мягко говоря, идёт вразрез с общей повесткой.
25 июля департамент экономики и развития предпринимательства Приморья выдвинул на обсуждение комитета Законодательного собрания новый законопроект, который в перспективе коснётся всех будущих резидентов свободного порта Владивосток, а также территорий опережающего развития (ТОР). Речь идёт об упразднении всех заявленных льгот по налогу на прибыль, в случае, если они не успеют реализовать право на преференции до 2018 года, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ещё в конце апреля 2017 созданный общими усилиями сотен должностных лиц и
На вопрос представителей прокуратуры и депутатов, в чём собственно необходимость выдвигать такие законотворческие решения (тем более — от ведомства, в чьи задачи, в теории, входит развитие предпринимательства в крае), руководитель департамента экономики и развития предпринимательства Приморья Сергей Павленко ответил следующее:
«Необходимость очень простая и логичная. Подобное освобождение от налогов на прибыль для крупных компаний создаёт потенциальные угрозы в области право применения. В итоге мы будем иметь массу прецедентов, когда на территории Приморья функционирует прибыльный бизнес, но налогов краевой бюджет не получает».
В ответ на это заявление начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС в Приморье Ольга Кузьминская отметила, что по её информации, многие из потенциальных резидентов имеют чёткие планы — касаемо использования неликвидного и устаревшего недвижимого имущества.
«Эти старые здания уже не являются краевой ресурсной базой, а льготы, которые пока есть у резидентов, позволят им модернизировать и создать инфраструктуру на месте откровенной разрухи», — добавила Ольга Валентиновна.
Её поддержал и председатель комитета по
К слову, ещё в начале обсуждения этого вопроса были озвучены показатели в контексте статуса «резидента»: в случае со свободным портом Владивосток из 100 резидентов лишь 11 заявили и реализовали свои права на льготы. Территории опережающего развития имеют на сегодня 36 резидентов, из которых лишь четверо «опередили» других — также касаемо льгот. По итогам заседания законопроект был принят большинством присутствующих депутатов, а это значит, что те, кто все же не успеет заявить льготы до 2018 года, будут функционировать без соответствующих преференций.