На выборы в гордуму Лысьвы зарегистрировано 100 кандидатов
По сообщению Избирательной комиссии Пермского края, на выборы депутатов в Лысьвенскую городскую думу зарегистрировано 100 кандидатов.
По сообщению Избирательной комиссии Пермского края, на выборы депутатов в Лысьвенскую городскую думу зарегистрировано 100 кандидатов.
От партии «Единая Россия» в выборах примут участие 20 кандидатов, от ЛДПР — 19, от партии «Справедливая Россия» — восемь человек. Наименьшее количество кандидатов представили КПРФ (шесть кандидатов) и «Партия Великое Отечество» (два кандидата).
В выборах примут участие 45 самовыдвиженцев.
Выборы состоятся 10 сентября 2017 года по 20 одномандатным округам. Конкурс составит пять человек на место.