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11:56 (мск), источник: NewsKo

На выборы в гордуму Лысьвы зарегистрировано 100 кандидатов

По сообщению Избирательной комиссии Пермского края, на выборы депутатов в Лысьвенскую городскую думу зарегистрировано 100 кандидатов.

От партии «Единая Россия» в выборах примут участие 20 кандидатов, от ЛДПР — 19, от партии «Справедливая Россия» — восемь человек. Наименьшее количество кандидатов представили КПРФ (шесть кандидатов) и «Партия Великое Отечество» (два кандидата).

В выборах примут участие 45 самовыдвиженцев.

Выборы состоятся 10 сентября 2017 года по 20 одномандатным округам. Конкурс составит пять человек на место.

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