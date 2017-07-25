«Нижегородских следователей всегда отличали честность и ответственное отношение к делу», — Валерий Шанцев
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев направил поздравление с Днем работника следственных органов.
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев направил поздравление с Днем работника следственных органов.
«В этот праздник мы чествуем сильных и мужественных людей, посвятивших себя служению интересам государства, защите каждого человека от любых посягательств на жизнь, свободу и имущество. Именно от профессионализма сотрудников ведомства во многом зависит результат работы всей правоохранительной системы в области. Бескомпромиссность, честность и исключительная порядочность, ответственное отношение к делу, умение глубоко анализировать ситуацию всегда отличали нижегородских следователей», — сказано в поздравлении.
«Убежден, что верность долгу и присяге, принципиальность, требовательность, самоотверженность помогут вам и впредь успешно решать самые сложные задачи по раскрытию преступлений, чтобы жить и работать в нашем регионе было комфортно и безопасно. Искреннюю благодарность выражаю ветеранам следственных органов, воспитавшим достойную смену и