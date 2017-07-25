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11:52 (мск), источник: НТА-Приволжье

«Нижегородских следователей всегда отличали честность и ответственное отношение к делу», — Валерий Шанцев

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев направил поздравление с Днем работника следственных органов.

«В этот праздник мы чествуем сильных и мужественных людей, посвятивших себя служению интересам государства, защите каждого человека от любых посягательств на жизнь, свободу и имущество. Именно от профессионализма сотрудников ведомства во многом зависит результат работы всей правоохранительной системы в области. Бескомпромиссность, честность и исключительная порядочность, ответственное отношение к делу, умение глубоко анализировать ситуацию всегда отличали нижегородских следователей», — сказано в поздравлении.

«Убежден, что верность долгу и присяге, принципиальность, требовательность, самоотверженность помогут вам и впредь успешно решать самые сложные задачи по раскрытию преступлений, чтобы жить и работать в нашем регионе было комфортно и безопасно. Искреннюю благодарность выражаю ветеранам следственных органов, воспитавшим достойную смену и по-прежнему обучающим молодых коллег всем тонкостям профессии. Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, счастья, семейного тепла, оптимизма и дальнейших достижений в службе на благо Нижегородской области и всей России!» — говорится в поздравлении.

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